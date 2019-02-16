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(ÖZEL) Beyoğlu’ndaki yangında can pazarı yaşandı

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın doğalgaz sisteminde önce patlama daha sonra da yangın meydana geldi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:44
(ÖZEL) Beyoğlu’ndaki yangında can pazarı yaşandı

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın doğalgaz sisteminde önce patlama daha sonra da yangın meydana geldi. Bir anda tüm apartmanı kaplayan duman nedeniyle can pazarı yaşandı. Dairelerde mahsur kalan 8 çocuk ve aileleri, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.


Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Talip Paşa Cami Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında saat 09.45 sıralarında patlama sesi geldi. Doğalgaz hattında yaşandığı belirtilen patlamanın ardından yangın çıktı. Bodrum katta başlayan yangın nedeniyle binada bulunan tüm daireleri bir anda duman kapladı.


Yangını ihbar alan itfaiye ekipleri olay yerine dar sokaklardan ulaşmaya çalıştı. Bazı sokakların köşelerine park edilen araçlar nedeniyle bazı itfaiye araçları farklı güzergahlardan apartmana ulaşmaya çalıştı. Bu sırada dairelerde mahsur kalan vatandaşlar da pencerelere çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı.



Önce çocuklar kurtarıldı


Binada çok sayıda kişinin mahsur kalması nedeniyle olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye bir yandan bodrum kattaki yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan da binada mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarmaya başladı. Can pazarının yaşandığı yangında itfaiye erleri, dairelerin pencerelerine uzatılan merdiven aracıyla önce binada bulunan çocukları kurtardı. Yaşadıkları olay nedeniyle korkudan ağlayan bazı çocukları sakinleştirmek de yine itfaiye erlerine kaldı. Binada bulunan çocukların tamamını kurtaran itfaiye erleri daha sonra yetişkinleri de bulundukları dairelerden çıkardı. Kurtarılan çocuk ve yetişkinlere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi sokakta hazır bulunan ambulanslarda yaptı.



“Üstümü giyinene kadar içerisi duman doldu”


Yangın başladığı sırada evinde 4 çocuk bulunan Rahmi Aydan isimli vatandaş yaşadıklarını anlattı. Binayı saran duman nedeniyle evden çıkamadıklarını ifade eden Aydan, “Bir patlama oldu, biz uyandık yangın var dediler. Üstümü giyinene kadar içerisi duman doldu. Zaten sonra çıkamadık dışarı. Aşağıda herhalde patlama olmuş lastikler tutuşmuş.Biz evde 6 kişiydik, itfaiye kurtardı bizi” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:44
  1. doğa

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