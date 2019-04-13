(Özel) Beylikdüzü’nde kafe içinde alacak verecek meselesi kanlı bitti

Beylikdüzü’nde iki kişi arasında alacak verecek meselesi iddiasıyla çıkan kavgada silah konuştu. Kemal İ. isimli genç adam ayağından yaralanırken, polis olayın firari şüphelisini aramaya başladı.

Olay, Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal İ. ve Agit M. arasında alacak verecek meselesi yüzünde bir kafede kavga çıktı. Kafe içindeki çıkan kavga bir süre sonra daha da büyüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen Agit M. silahını çıkararak Kemal İ.’ye bir el ateş etti. Silahtan çıkan mermi nedeniyle Kemal İ. sol ayak bileğinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrılırken olayın şüphelisi Agit M. kaçtı. Gelen ambulansa yürüyerek binen Kemal İ.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olayın faili olduğu söylenilen Agit M.’yi yakalamak için çalışma başlattı.