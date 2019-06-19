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(Özel) Beylikdüzü’nde eski eşini bıçaklayan adamdan "neden yaptınız sorusuna" ilginç cevap

Beylikdüzü’nde eski eşini sokak ortasında bıçaklayan Cevat A.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:22
(Özel) Beylikdüzü’nde eski eşini bıçaklayan adamdan "neden yaptınız sorusuna" ilginç cevap

Beylikdüzü’nde eski eşini sokak ortasında bıçaklayan Cevat A. adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna, " Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi.


Olay, Gürpınar Mahallesi’nde meydana gelmişti. Asiye A. 3 ay önce boşandığı eşi Cevat A. tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklamıştı. Yaşanan olayın büyümesini ise çevredeki vatandaşlar engellemişti. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cevat A. kendisine sorulan neden yaptınız sorusuna, "Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi. Ekip otosuna bindirilen şüpheli daha sonra ekip arabasına bindirilerek adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:22
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