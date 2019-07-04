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(Özel) Beylikdüzü sahilinde tabanca bulundu

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde kıyıya vurmuşşekilde bulunan tabanca polis ekiplerini harekete geçirdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:53
(Özel) Beylikdüzü sahilinde tabanca bulundu

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde kıyıya vurmuşşekilde bulunan tabanca polis ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların denize girdiği alanın 50 metre yakınında bulunan tabanca ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay, dün sabah saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. Polis merkezine gelen “kıyıda silah var” ihbarını değerlendiren polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler yaptıkları incelemelerde silahın deniz kıyısına vurmuş ya da sahil kenarına atılmış olabileceği değerlendirdi. Beylikdüzü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemelerin ardından olay yeri inceleme ekibinden yardım istedi. Olay yeri inceleme ekibinin gelmesi üzerine silah üzerinde çalışma yapıldı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını toplayan ekipler silahın biri tarafından atılıp atılmadığı konusunda çalışma yaptı. Bir olayda kullanıp kullanılmadığı gerekli kriminal çalışmalar sonucunda belirli olacak silah incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:53
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