(Özel) Beşiktaş’ta pes dedirten kaza Beşiktaş’ta seyir halindeki bisiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Beşiktaş’ta seyir halindeki bisiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaralanan yaya olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Caddesi’nden Barbaros Bulvarı’na seyir halinde olan bir bisikletli yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yere düşerken olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye trafik polisleri de intikal etti. Trafik polislerinin, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yerde hareketsiz yatan yaralının elini bir an olsun bırakmadıkları görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yere düşerek yaralanan yayaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yayaya çarparak yaralanmasına sebebiyet veren bisiklet sürücüsü ise trafik ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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