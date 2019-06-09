(Özel) Beşiktaş’ta kadına çarpan sürücü bir an olsun başından ayrılmadı

Beşiktaş’ta kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadına, kadın sürücünün idaresindeki otomobil çarptı. Vatandaşlar tarafından kırılan kolu sarılan kadını, kendisine çarpan kadın sürücü de elini tutarak ve başını okşayarak bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen kadın, kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmek istedi. O esnada 34 BHV 881 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Pınar Gedik Özen (45) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan talihsiz kadın yaralandı.

Vatandaşlar kadının kolunu sardı, sürücü elini tuttu

Acılar içinde yerde yatan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, kadının kolu sardı. Çarpan kadın sürücü ise yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Kadının elini tutarak başının okşayan sürücü Özen, ona su içirdi. Acı içerisinde yerde kıvranan kadın, cep telefonuyla yakınlarını arayarak bilgi verdi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını tedavi edilmesi için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadının kolu ve kalçasında kırıldığı öğrenildi.

“Sürücü de kadın yaralı da kadın”

Yaralı kadını yerde gören Yavuz Yiğit, “Karşıdan karşıya geçeceğim esnada yerde yatan bir kadın gördüm. Trafik kazası olduğunu düşündüm. Kadın yeşil ışıkta geçmiş, sürücü de bir anda vurunca o da yere düştü. Sürücü de kadın yaralı kadın. Yaralı kadının kolunda biraz sıkıntı var, bir de kalçasını tutuyordu. Acı çekiyordu, bayağı bağırdı” dedi.

Öte yandan kaza nedeniyle cadde üzerinde meydana gelen trafik yoğunluğu, cadde ve kavşaklarda görev yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı yaya trafik polisleri tarafından giderildi. Kazayla ilgili çalışma yapan polis, tutanak tutarak inceleme başlattı. Kadına çarpan sürücü Özen ise ifadesi alınmak üzere Levent Polis Merkezine götürüldü.