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(Özel) Beşiktaş’ta bir turist birlikte yürüdüğü Türk kız arkadaşlarından birini darp etti

Beşiktaş’ta yabancı uyruklu erkek şahıs, kaldırımda birlikte yürüdüğü iki Türk kız arkadaşından birini güpegündüz sokak ortasında darp etti.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:13
(Özel) Beşiktaş’ta bir turist birlikte yürüdüğü Türk kız arkadaşlarından birini darp etti

Beşiktaş’ta yabancı uyruklu erkek şahıs, kaldırımda birlikte yürüdüğü iki Türk kız arkadaşından birini güpegündüz sokak ortasında darp etti. Kadına tekme ve yumruklarla saldıran zanlı, vatandaşlarca uzaklaştırılırken o anlar ise kameralara yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.20 sıralarında Beşiktaş Akaretler’de meydana geldi. İddiaya göre, megakentin gözde semtindeki cadde üzerinde kaldırımdan yürüyen iki Türk kadın ile yabancı uyruklu bir erkek şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıs, kadınlardan birini itmeye başladı. Kadının bağırarak karşılık vermesi üzerine zanlı, bu kez yumruk ve tekmeler atarak cadde ortasında güpegündüz kadını darp etti. Darp edilen kadın aldığı darbeler sonrasında şahsa vurarak ve iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak şahıs yine fiziki şiddet uygulayarak kadına vurdu. Kavgayı gören ve bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, koşarak kadının yanına geldi. Vatandaşlarca ayrılan taraftan tekrar kaldırımdan Dolmabahçe istikametine devam etti. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kadını güpegündüz sokak ortasında darp etti


Görüntülerde, erkek turist şahıs iki kadınla birlikte kaldırımda yürüyor. Bir süre sonra şahıs kadınla tartışmaya başlıyor. Tartışma büyüyünce şahıs kadına önce yumruk ardından da tekme atıyor. Diğer kadın ayırmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Darp edilen kadın, erkek şahsa karşılık veriyor ancak tekrardan darp ediliyor. Vatandaşlar da koşarak kadınların ve zanlının yanına gelerek müdahalede bulunuyor. Daha sonra şahıs ve kadınlar olay yerinden ayrılıyor.



“Kadına şiddet uygulandı, olacak bir iş değil”


Olayı gören terzi Nurettin Erkaya, “İçerideyken buradan gürültülü sesler geldi. Dışarıya çıkıp baktığımda kavga olduğunu gördüm. Erkek bayana saldırıyordu, tekme ve yumruk attı. Ayırmaya giderken ayrıldılar ve devam ettiler. Kavgadan sonra ileride marketin önünde şahıs bayanı cama itmiş. Neden kavga ettiklerini bilmiyorum. Erkek olan yabancı, bayanlarda Türkçe konuşuyordu. Buradan yine sakindi, başka yerde yapmış olsa döverlerdi. Kadına şiddet uygulandı, olacak bir iş değil. Bir erkeğin bayana o şekilde davranması doğru değil” dedi.


Polis ekipleri saldırgan turisti yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:13
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