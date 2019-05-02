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Beşiktaş’ta binadan düşen taşlar vatandaşları korkuttu

Beşiktaş Akaretler’de cadde üzerindeki bir binanın pencere saçağından kopan taş parçaları gürültüyle yola düştü.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:31
Beşiktaş’ta binadan düşen taşlar vatandaşları korkuttu

Beşiktaş Akaretler’de cadde üzerindeki bir binanın pencere saçağından kopan taş parçaları gürültüyle yola düştü. Binadan düşen ve vatandaşları korkutan taşlar bir otomobilinin ise camına zarar verdi.


Olay, dün saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Sinanpaşa Mahallesi Şair Nedim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir binanın pencere saçağından kopan taşlar büyük bir gürültüyle yere düştü. Taşlar park halindeki bir otomobilin camına zarar verirken, iş yerinden kapının önüne çıkan aracın sahibi çiçekçi Ramazan Duran da düşen taşlardan son anda kurtuldu. Saniye farkıyla taşların başına düşmesinden kurtulan esnaf, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, taşın düştüğü yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.



“Dışarıya çıkıyordum, saniye ile kurtuldum”


Olayı anlatan çiçekçi Ramazan Duran, “Binanın yüzeyinde çatlaklar vardı. Taşlar direkt aracın üzerine düştü. Allah’tan birinin kafasına düşmedi. Galiba yukarıda panjur korudu. Tozlar falan benim gözüme kaçtı. Ben de dışarıya çıkıyordum, saniye ile kurtuldum. Birisinin kafasına düşse direkt ölürdü. Biz de ölümden döndük” dedi.


Caddede terzilik yapan Nurettin Erkaya ise “Binadan taşlar döküldü, buradan geçenler vardı. Aracın camını kırdı ve yere düştü. Taşlar çiçekçi arkadaşın gözünün yanından sıyırdı. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. İş yerlerimiz bitişik taşlar bize de gelebilirdi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:31
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