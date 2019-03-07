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(Özel) Besicilerin kış mesaisi devam ediyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen hayvanlarını kar üzerinde beslemeye devam ediyor.

07 Mart 2019 Perşembe 09:26
(Özel) Besicilerin kış mesaisi devam ediyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen hayvanlarını kar üzerinde beslemeye devam ediyor.


Bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları en çok da besicileri etkiliyor. Hizan ilçesindeki besiciler, hayvanlarını meraya çıkaramadıkları için yazın topladıkları ot ve meşe dallarını kar üzerinde hayvanlarına vererek besliyor. Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden besicilerden Maşallah Aslan, “Kışın hayvanları kar üstünde besliyorum. Hayvancılık oldukça zor. Meşe ve ot ile besliyorum. Kestiğimiz meşe dallarını ve topladığımız otları hayvanlarımıza veriyoruz. Hayat şartları çok zor. İstiyoruz ki devlet bize destek versin. Yerimiz olmadığı için kışın kar üzerinde hayvanlarımızı besliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:26
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