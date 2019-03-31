0553 313 94 23

(Özel)“Ben öldüm mü de oy kullanmayacağım” dedi, ambulansla sandık başına gitti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde uzun süredir yürüme zorluğu çeken ve 3 ay önce felç geçiren bir şeçmen oğluna ‘Ben öldüm mü de oy kullanmayacağım’ diyerek, ambulansla sandık başına gitti.

31 Mart 2019 Pazar 13:38
(Özel)“Ben öldüm mü de oy kullanmayacağım” dedi, ambulansla sandık başına gitti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde uzun süredir yürüme zorluğu çeken ve 3 ay önce felç geçiren bir şeçmen oğluna ‘Ben öldüm mü de oy kullanmayacağım’ diyerek, ambulansla sandık başına gitti.


Safranbolu ilçesinde felci ve yürüme zorluğu çeken bazı seçmenlerin kimisi komşusunun yardımı ile kimisi ise 112 ambulansları ile sandık başına giderek oyunu kullandı.


Uzun süredir yürüme ve konuşma zorluğu çeken, 3 ay önce de felç geçiren İbrahim Çakır isimli yaşlı vatandaş, ‘Ben öldüm mü de oy kullanmayacağım’ dediği oğlu Mustafa Çakır, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 ekipleri yaşlı adamı evinden sedye ile alarak oyunu kullanacağı Zati Ağar İlköğretim okuluna getirdi. Burada 1027 nolu sandıkta oyunu kullanmanın mutluluğunu yaşayan, İbrahim Çakır, “Milletimize hayırlı olsun. Böyle gelip oy kullanacağım aklıma gelmezdi. Gerçekten ilgilendiler çok teşekkür ediyorum” dedi.


Mustafa Çakır ise, ‘Ben öldüm mü oy kullanmıyorum, oy kullanmak istiyorum’ dedi. Böyle bir hizmetin olduğunu öğrenince telefon açtım 15 dakikada geldiler, aldılar buraya kadar getirdiler. Teşekkür ediyorum herkese. Babam oy kullandı ve en azından oy kullandığı için kendini mutlu hissediyor” dedi.


Safranbolu Anadolu Atatürk Lisesinde oyunu her iki elinde bastonla gelen Munise Odabaş ise, “Yürüyemiyordum. Komşum sağ olsun beni alıp getirdi oyumu kullandım. Çok şükür. Bir şekilde gelip oyumu kullanacaktım” ifadelerine yer verdi.


Eşi 19 senedir felçli olan Saime Tombak ise, eşi Ahmet Tombak’ın dün akşamdan beri kendisine ısrarla kendisini getirmelerini istediğini ve komşusunun yardımı ile oy kullanmaya geldiklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmaris’te adaylar oylarını kullandı
    1. Marmaris’te adaylar oylarını kullandı
    2. Diyarbakır’da gergin seçim
    3. Yerleşik yabancılar da oy kullandı
    4. Vali Köşger, oyunu kullandı
    5. Vali Zülkif Dağlı oyunu kullandı
    6. Derik seçim sonuçları 2019 | Mardin..
    7. Malatya’da 17 yaşındaki gencin sır..
    8. Nusaybin seçim sonuçları 2019 | Mardin..
    9. Midyat seçim sonuçları 2019 | Mardin..
    10. Artuklu seçim sonuçları 2019 | Mardin..
    11. Kızıltepe seçim sonuçları 2019 |..
    12. Başkan Tarhan oyunu kullandı
    13. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oyunu..
    14. Ambulansla oy kullanmaya geldi
    15. Yeni parti iddialarıyla gündeme..
    16. Siirt’te yaşayan 93 yaşındaki seçmen..
    17. Tütüncü oyunu kullandı
    18. Şereflikoçhisar seçim sonuçları 2019 |..
    19. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü..
    20. Felç olması oy kullanmasına engel..
    21. (Özel)“Ben öldüm mü de oy..
    22. Yeşilçam’ın ünlü ismi Gülşen Bubikoğlu..
    23. Başkan Öz oyunu kullandı
    24. Resim alanında birbirinden çarpıcı..
    25. (Düzeltme)
    26. Kocasinan Belediye Başkanı..
    27. Aykut Kocaman oyunu kullandı
    28. CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
    29. İran'da 23 eyalet için kritik sel..
    30. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin