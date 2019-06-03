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(Özel) Bayramı uyuyarak geçirecekler

Bayram öncesi gece geç saatlere kadar mesai yaparak çalışan berberler, yorgunluktan bayramın ilk gününü uykuyla geçirdiklerini dile getirdiler.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:51
(Özel) Bayramı uyuyarak geçirecekler

Bayram öncesi gece geç saatlere kadar mesai yaparak çalışan berberler, yorgunluktan bayramın ilk gününü uykuyla geçirdiklerini dile getirdiler.


Ramazan Bayramı öncesi berberlerde yoğunluk arttı. Tekirdağ’da sabaha kadar çalışan berberler, yorulmamak ve gece erken eve gidebilmek için hem eleman sayılarını artırıyor hem de takviye ilaç alıyorlar. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da berberlik yapan Serhad Özen, “Yaklaşık 20 yıl geçti bu meslekte, arefelerde gece saat 4-5 gibi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an 3 kalfa, 4’te yardımcı elemanımız var. Toplam 7 kişi çalışıyoruz. Tabii ki hazırlıklar yapılıyor, Ramazan Bayramı öncesi herkes tıraş olmaya geliyor. Sabahlara kadar çalışıyoruz. Yorulmamak için takviye ilaçlar alıyoruz. Genelde bayramın birinci günü uykuyla geçiyor. Bize bayram ikinci gününden sonra başlıyor. Yani o 4 günlük bayram bize 3 gün, 3 günlük bayram bize 2 gün oluyor” diye konuştu.


Günlerdir bugün için özel hazırlık yaptıklarını ifade eden Özen, “İnsanların zevkleri farklı. Gece gelmek istiyorlar. Sabah 5’e kadar uyumuyoruz. Özel hazırlık olarak havlularımızı falan hazırladık, makinelerimizi şarjda tutmaya çalışıyoruz. Tabii bu sürede çırak sayımızı da artırdık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:51
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