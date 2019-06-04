(Özel) Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu İstanbul’da bayram sabahında gün doğumu kartpostallık görüntüler oluştururken, bayram namazına gelenler manzarayı görünce telefonlarına sarıldı.

İstanbul’da bayram sabahında gün doğumu kartpostallık görüntüler oluştururken, bayram namazına gelenler manzarayı görünce telefonlarına sarıldı.

İstanbul’da Ramazan Bayramı sabahında güneşin doğumu mest etti. Tarihi Süleymaniye Camii’nde yüzünü gösteren güneşin İstanbul’u aydınlatması kameralara yansıdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden semaya çıkan Güneş görsel bir şölen sundu. Bayram namazına gelen vatandaşlar, manzarayı görünce namaz öncesi cep telefonlarına sarıldı. Kimisi canlı yapın yaptı, kimisi ise arkadaşlarıyla fotoğraf çekindi. Doğan Güneş’le oluşan manzara İstanbul’un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.