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(Özel) Bayram mesaisinde günde 2 bin bıçak biletiliyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçakçılarda yoğun mesailer harcanırken vatandaşlar bileme işlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılıyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:29
(Özel) Bayram mesaisinde günde 2 bin bıçak biletiliyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçakçılarda yoğun mesailer harcanırken vatandaşlar bileme işlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılıyor.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm sektörlerde hareketlilik başlıyor. Vatandaşlar bayram için son hazırlıklarını yaparken hareketliliğin en çok yaşandığı sektörlerin başında bıçakçılar geliyor. Eskişehir Bıçakçılar Çarşısı’nda da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yoğun mesai harcanıyor. Ustalar günde binlerce bıçak bilerken, fiyatları 3 ile 5 lira arasında değişiyor. Bayram öncesi satılan bıçak sayıları da gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlara Kurban Bayramında yaşanabilecek talihsizliklere karşı işi ustalara bırakılması hatırlatılırken, uzun kuyruklar oluşan bıçak bileme sıralarında arkalarda kalmamaları için de vatandaşlar uyarılıyor.


“Günde aşağı yukarı 2 bin tane bıçak bileniyor”


Eskişehir Bıçakçılar Çarşısı’nda uzun yıllardır esnaflık yapan Şenol Başak, bayram yoğunluğu sırasında işletmelerinde günde 2 bin tane bıçak bilendiğini belirtti.Zaman zaman taleplere yetişmekte zorlanıldığını ifade eden Başak, “Bayram yaklaştıkça sürekli bir yoğunluk var. Satışlarımız biraz daha az bileme daha yoğunlukta. Aşağı yukarı 2 bin tane bıçak bileniyor günde. Yetişmekte zorlanıyoruz, ama mümkün mertebe herkesin işini görmeye çalışıyoruz” dedi.


“Yoğunluk arttıkça yapılan işçilik o kadar daha azalıyor”


Bıçak kullanma konusunda vatandaşları uyaran Şenol Başak, bıçak biletme işlemlerinin de son güne bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Yoğunluğun ve sıkışıklığın arttıkça işçiliğin azaldığını belirten Başak, “Vatandaşlar bıçak ile ilgilenirken dikkat etsinler. Kesici alet şakaya gelecek bir şey değil. Kullanmayı bilmeleri lazım. Bıçağı alayım hayvanımı kendim keserim diyerek olacak şeyler değil. Kesinlikle tecrübe gerekiyor. Çok dikkat etsinler. Bıçaklarını biletecek olanlar son günlere bırakmasınlar. Çünkü yoğunluk arttıkça yapılan işçilik o kadar daha azalıyor. Yetiştirme şansımız sıfıra iniyor. İstesek de olmuyor. Yetiştirmek için biz de acele ediyoruz. İnsanlar da acele ediyor. O yüzden kafa kafaya gelebiliyoruz. Mümkün mertebe bize birkaç saat müsaade ederlerse hem yaptırdıkları işler temiz olur hem de kendileri sıkıntı yaşamazlar” ifadelerini kullandı.


“Bıçağın mümkün mertebe jilet gibi olmasını tercih etmeleri lazım”


Kör bıçağın en keskin bıçaktan bile daha tehlikeli olduğunu söyleyen Şenol Başak, "Kör bıçak kesinlikle daha tehlikeli. Keskin bıçakla yapacağın işi bir seferde yapabilirsin. Keskin olmayan bıçak hayvan açısından da sıkıntılı insanlar açısından da sıkıntılı. Bıçak ne kadar keskin olursa hem hayvan için hem senin için iyi. Kör bıçağı kullanırken adam tutup çekiyor. Kesmeyebiliyor. Kesmediği zaman hayvan can havliyle tekme atabiliyor. Kafasını kaldırabiliyor. Bıçağı kendine saplayanı mı ararsın, parmağını keseni mi ararsın? O şekilde iş kazaları genelde kör bıçakla daha çok yaşanıyor. O yüzden bıçağın mümkün mertebe jilet gibi olmasını tercih etmeleri lazım” şeklinde konuştu.


Son olarak et bıçaklarının fiyatları ve bileme ücretlerini de sözlerine ekleyen Başak şu şekilde konuştu:


“Ortalama bir evin alabileceği güzel et bıçakları 35 lira ile 80 lira arasında değişiyor. Bilemelerimizi de iki senedir aşağı yukarı aynı ücretle yapıyoruz. 3 liraya bileme yapıyoruz. Kemik kırılan satırlar var. Satırlara da 5 liraya bileme yapıyoruz. “

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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