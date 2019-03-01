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(Özel) Başkan adayı: "Bütün mal varlığım 2 inek, 1 tosun, 1 buzağı, 1 köpek, 3 kedi ve kitaplarım"

Zonguldak merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık beldesinde Millet İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Engin Zaman, mal varlığını açıkladı.

01 Mart 2019 Cuma 13:40
(Özel) Başkan adayı: "Bütün mal varlığım 2 inek, 1 tosun, 1 buzağı, 1 köpek, 3 kedi ve kitaplarım"

Zonguldak merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık beldesinde Millet İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Engin Zaman, mal varlığını açıkladı. Zaman, tüm mal varlığının 2 inek, 1 tosun, bir buzağı, 1 köpek, 3 kedi ve kütüphanesinde bulunan kitapları olduğunu söyledi.


Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi’nde oturan ve turizm işiyle uğraşan 47 yaşındaki Engin Zaman, ek geçim kaynağı olarak hayvanlara bakıyor. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın Elvanpazarcık Belediye Başkan adayı olan Engin Zaman, mal varlığının tamamının baktığı hayvanlar ve kütüphanesindeki kitaplar olduğunu söyledi. Halkın içinden gelen biri olduğunu ve bütün mal varlığının 2 inek, 1 tosun, bir buzağı, 1 köpek, 3 kedi ve kütüphanesinde bulunan kitapları olduğunu ifade eden Zaman, “Millet İttifakı adayıyım, hem CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayıyım. Beldemiz de de bu ittifakta İYİ Parti’ye bırakıldı. Mal varlığımla ilgili ben bir turizmciyim ama bunun yanında hayvanları seviyorum. Kendi bağım bahçem var. Bu bağı bahçeyi değerlendirmek için kendi süt ihtiyacımızı karşılamak için başlamıştık ama şimdi yavaş yavaş dışarıya süt veriyoruz. Hem ailemize bir katkı oluyor hem de hayvanlarla uğraşmak çok zevkli. Bütün mal varlığım 2 tane ineğim, 5 aylık buzağım, 1 tane tosunum, 1 tane köpeğim, kedilerim ve kütüphanemde bulunan kitaplarım var. Ben hayatım boyunca kazandığım parayı giysiye değil kitaba ve bilgiye yatırmış biriyim, başka bir şeyim yok” dedi.



“Her 2 Ocak ayında ne yaptıysam, ne gelir elde ettiysem bunu kamuoyuna açıklayacağım”


Seçimi kazandığı takdirde şeffaf olacağını ifade eden Engin Zaman, ”31 Mart’ta seçildiğim takdirde her 2 Ocak tarihinde ne yaptıysam, nereye harcadıysam bunu açık ve şeffaf bir şekilde belediyenin internet sitesinden yayınlayacağım. Seçmenlerimizin çoğu hayvan bakan insanlar. Biz dürüst olmaya çalışıyoruz. Bu dürüstlüğümüz seçimden sonra da devam edecek. Bugün Türkiye’de siyaset çok kirlendi. Ben bu kirliliğin dışında olmak istiyorum. Şeffaf, açık, mert olmak istiyorum. Hata yapsam bile bunu vatandaşın gözünün önüne koyacağım, hedefim bu. Ben halkın içinden gelen birisiyim, gördüğünüz gibi bütün mal varlığım bu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:40
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