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(Özel) Başında taşıdığı simitleri düşüren simitçinin yardımına vatandaşlar koştu

Küçükçekmece’de başının üstünde taşıdığı simitlerini yere düşüren simitçiye yardım etmek için vatandaşlar seferber oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:30
(Özel) Başında taşıdığı simitleri düşüren simitçinin yardımına vatandaşlar koştu

Küçükçekmece’de başının üstünde taşıdığı simitlerini yere düşüren simitçiye yardım etmek için vatandaşlar seferber oldu. Caddeye saçılan onlarca simidi ellerine aldıkları poşetlerle toplayarak simitçiye yardım eden duyarlı vatandaşlar kameralara yansıdı.


Küçükçekmece Yeni Mahalle Mahallesi Cengiz Sokak’ta saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda evini geçindirmek için simit satan adam, başının üstündeki simitleri yere düşürdü. Çok sayıda simidin caddeye saçıldığı o anlarda simitçi hemen yerdeki simitleri toplamaya başladı. Simitçiyi gören çevredeki vatandaşlar ise simitçinin yardımına koştu. O anlarda yoldan geçen ve olayı gören bir vatandaş ise vatandaşların o duyarlılığını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde simitleri yerde gören vatandaşların simitçinin yanına gelerek poşetlerle yere düşen simitleri topladığı görülüyor. Olayı görüntüleyen şoförün ise korna seslerine rağmen simitlerin toplanmasını beklediği görülüyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:30
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