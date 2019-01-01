Özel bankalar vatandaşın hakkını gasp ediyor

T.C Merkez Bankası’nın faizleri 425 baz puan düşürmesinden sonra konut kredileriyle ilgili ilk tasarruf kamu bankaları ve katılım bankalarından gelmişti. Özel bankalar bu sürece sadece seyirci kalmakla yetindi. İşin iç yüzünde yapılabilecek bir faiz indiriminden sonra geçmiş dönemde yüksek orandan kredi çeken vatandaşların talep yağmuruyla karşı karşıya kalma korkuları var.

Geçtiğimiz aylarda konut kredi faiz oranları yüzde 2 seviyelerinin üzerini gördüğünde düşük sayıda da olsa vatandaşlardan talepte bulunup kredi çekenler olmuştu. Ancak temmuz ayında Merkez Bankası faiz indiriminden sonra kamu bankalarının faiz oranını psikolojik sınır olan yüzde 1 seviyelerinin altına indirmesiyle birlikte tatlı kâr dönemi kısmen de olsa sona erdi.

Kredisini yapılandırmak için harekete geçecek olan vatandaşların sayısı hatırı sayılır ölçüde. Konut kredisi faiz oranları özel bankalarda 1,40 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Daha önce yüksek faiz oranlarından konut kredisi kullananlar kredilerini tekrar yapılandırmak (refinansman) istemelerine kimse sıcak bakmıyor. Halbuki her bir tüketicinin konut kredisini yapılandırmak için kendi bankası veya faizi düşük başka bir bankada kredisini yapılandırma hakkı bulunuyor. Bankanın vadesi 36 ay kalmış kredilerde yüzde 1, 36 aydan fazla vadesi kalmış kredilerde yüzde 2 erken ödeme cezası talep etme hakkı da bulunuyor.

Kanunda yeri var

Konut kredisi yapılandırma6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda düzenleniyor. 6502 Sayılı Kanunun Konut Finansmanı bölümünde 36 ve 37. maddede konut kredisinde faiz oranı ve kredinin erken ödenmesi / yapılandırma konusunda şu şekilde düzenleme bulunuyor. l MADDE 36: l (1) Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilir. l (2) Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası dışında değiştirilemez. Oranın değişken olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi şarttır. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Erken ödeme maddesi

-MADDE 37: -(1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür. -(2) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

Hakkınızı arayın

6502 Sayılı Tüketici Kanunu, konut kredilerinde refinansman yapabilme hakkını tüketiciye veriyor. Tüketici, kredisini yapılandırma için bankaya başvurduğunda banka yapılandırmak istemediğinde işlem gerçekleşmiyor. Yapılandırma (Refinansman) işleminin gerçekleşmesi için bankanın tüketicinin kredi yapılandırma istediğine onay vermesi gerekiyor. Bu nedenle mağdur olan tüketicilerin Ticaret Bakanlığı’na veya Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat etme hakları bulunuyor.