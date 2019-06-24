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(Özel) Balıkesir’de atlı okçuların gösterisi nefes kesti

Balıkesir’in Boğazköy kırsal mahallesinde muhtarlık tarafından düzenlenen hayır şenlik havasında geçti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
(Özel) Balıkesir’de atlı okçuların gösterisi nefes kesti

Balıkesir’in Boğazköy kırsal mahallesinde muhtarlık tarafından düzenlenen hayır şenlik havasında geçti. Hayırda gösteri yapan Balıkesir Sipahileri Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösteri ekibi herkesin nefesini kesti.


Balıkesir’in Boğazköy kırsal mahallesinde her yıl geleneksel hale gelen hayır bu sene şölen havasında geçti. Mahalle muhtarı Metin Durmaz tarafından düzenlenen hayır, atlı cirit gösterileri, halk oyunu ve mehteran gösterileri ile yerel sanatçıların şarkılarıyla renklendi. Binlerce vatandaşın katıldığı hayır 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oldu. Gerçekleştirilen hayırda en büyük ilgiyi ise Balıkesir Sipahileri Atlı Okçuluk ve Savaş gösterileri ekibi çekti. Ok ve kılıç kullanarak hedefleri vuran atlı okçular yürekleri ağza getirdi. Etkinlik sonunda çok sayıda vatandaş atların üzerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.


Gerçekleştirilen hayır hakkında bilgi veren Boğazköy Mahalle Muhtarı Metin Durmaz, insanların yöresel etkinliklerle daha çok eğlendiğini belirterek, "Bu etkinliğimizi insanların psikolojik ortamdan kurtulmaları için, halkın ve köylerin birbiriyle kaynaşması için düzenledik" dedi.


Etkinliğe katılan bir çok vatandaş ise piknik ve şölen havasında gerçekleştirilen hayırda aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek muhtara teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
  1. sanat
  2. fotoğraf

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