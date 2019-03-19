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(Özel) Bakkal cipsi ateşe verdi: “Vallahi istemeyerek satıyorum”

Kayseri’de küçük bir market işletmecisi, dükkanında satılan cipslerden bir parçasını yakarak, “Vallahi istemeyerek satıyorum.

19 Mart 2019 Salı 11:23
(Özel) Bakkal cipsi ateşe verdi: “Vallahi istemeyerek satıyorum”

Kayseri’de küçük bir market işletmecisi, dükkanında satılan cipslerden bir parçasını yakarak, “Vallahi istemeyerek satıyorum. Çok pis koku, plastikten daha hızlı yanıyor” dedi.


Develi ilçesinde market işletmecisi Bülent Durusoy, sosyal medya hesabından dükkanında bir cips parçasını ateşe verdiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde cipsin nasıl yandığını gösteren Durusoy, takipçilerine de “Vallahi istemeyerek satıyorum. Lütfen çocuklarınıza yedirmeyin, siz de yemeyin. Bir tanesinden ne idüğü belirsiz 1 kaşık yağ çıkıyor. Çok pis koku, plastikten daha hızlı yanıyor. Düşünün mideyi nasıl eritiyor. Neden mi çok arttı hastalıklar? Alın size bir örneği cips” diye yorum yazarak, cipsin zararlı olduğunu göstermeye çalıştı. Durusoy’un takipçileri de videonun altına "İyiymiş karanlıkta kalırsak mum, soba tutuşturmak içinde çıra görevi yapar" yorumu yaptılar.


Öte yandan; İHA’ya konuşan market işletmecisi Bülent Durusoy, “Bana o zaman ’satma’ diyenler oldu. Sigara, cips, kola sağlığa büyük zarar veriyor ama tek kişinin satmaması bir anlam ifade etmez. Ben bunları satmasam bile her yer market, büfe dolu. Müşteri gider, ileriden alır. Bu tür zararlı aburcuburların tamamen yasaklanması gerekir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:23
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