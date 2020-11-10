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Korona Virüs Özel bakım merkezi karantinaya alındı
Korona Virüs

Özel bakım merkezi karantinaya alındı

Giresun Valiliği, Özel Giresun Bakım Merkezinin, Kovid-19 vaka ve temasları nedeniyle 7 Kasım'dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:25:00 -
Özel bakım merkezi karantinaya alındı

Karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği aktarılan açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195'nci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı ifade edildi. Türkiye’nin virüs tedbirlerine aykırı davranmaktan en fazla ceza kesilen kenti Gaziantep’te dün de 834 kişiye sosyal mesafe ihlali ve maske takmama nedeniyle cezai işlem uygulandı. Karantina hükümlerine aykırı davranan 20 kişiye idari işlem yapıldı.

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