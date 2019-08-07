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(ÖZEL) Bahçelievler’de dehşet: Akrabaların kavgasında kan döküldü

Bahçelievler’de aralarında husumet bulunan akrabaların kavgasında kan döküldü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:01
(ÖZEL) Bahçelievler’de dehşet: Akrabaların kavgasında kan döküldü

Bahçelievler’de aralarında husumet bulunan akrabaların kavgasında kan döküldü. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler’de aralarında husumet bulunan akrabalar akşam saatlerinde yolda karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada araç içerisinde bulunan taraflardan biri silahıyla ateş açtı. Olayda ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla yaralandı.


Daha sonra araçla kaçmaya karışan saldırganları aile yakınları silah ve sopalarla kovaladı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri de çevrede yaptığı araştırmanın ardından güvenlik kameralarını inceledi. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Görüntülerde iki grup arasında ilk olarak tartışma yaşanıyor. Tartışmanın ardından araç içerisinden bir kişi silahını ateşliyor. Bu sırada şahıslardan biri yere düşüyor. Saldırgan aracıyla kaçmaya çalışırken yaralanan şahsın yakınları sopalarla saldırganı kovalıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:01
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