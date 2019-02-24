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(Özel) Baharın müjdeleyicisi kuzular dünyaya geldi

Baharın da müjdeleyicisi olan kuzuların doğumlarında sona doğru yaklaşılırken, günde iki defa anneleri ile buluşturulan kuzuların buluşma anları renkli görüntülere sahne oluyor.

24 Şubat 2019 Pazar 12:23
(Özel) Baharın müjdeleyicisi kuzular dünyaya geldi

Baharın da müjdeleyicisi olan kuzuların doğumlarında sona doğru yaklaşılırken, günde iki defa anneleri ile buluşturulan kuzuların buluşma anları renkli görüntülere sahne oluyor.


Bu sıralar tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da tatlı bir sevinç yaşanıyor. Baharın habercisi olan yavru kuzular dünyaya gözlerini açıyorlar. Her gün iki defa anneleri ile buluşturulan kuzuların buluşma anlarında ise seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Yüzlerce koyunun arasına dalan yavru kuzular birkaç dakikada annelerini buluyor.


Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde kuzu doğumlarıyla iş yoğunluğu artan yetiştiriciler, iki katına çıkan sürüleri için hassas bir döneme giriyor. İlk etapta yetiştiriciler koyunların sütlerini sağarak kuzulara içiriyor. Belli bir seviyeye gelen kuzuların süt emme alışkanlığını kazanmaları için annelerinden ayrı bir yerde tutan yetiştiriciler, koyunları ise başka yerde tutuyor.


Yeni doğan ve süt emme döneminde bulunan kuzular, her gün sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuluyor. Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular ile koyunların, birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan başlıyor. Kapıların açılmasıyla büyük bir telaşla koşmaya başlayan kuzular, yüzlerce hayvanın arasından annelerini kokusundan 2 dakika içinde bularak hem süt emiyor hem de özlem gideriyor.


Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hasan Yılmaz, kuzuların doğumunda sona doğru geldiklerini belirterek, hayvan yetiştiriciliğinin zorluğuna dikkat çekti. Tek kişi ile yetiştiriciliğin zorluğunu da ifade eden Yılmaz, “Bu işi severek yapıyoruz. Bu dönem 195 kuzu dünyaya geldi. Kuzuların bakımları oldukça zor, bu nedenle bu işi bilenlerin yapması gereken bir meslek” şeklinde konuştu.


Bir diğer yetiştirici Bayram Yılmaz ise, uzun dönemdir köylerinde hayvan yetiştiriciliği yaptıklarını dile getirdi. Sektörde yem fiyatlarının yüksek olmasının yetiştiricileri zorladığını da ifade eden Yılmaz, verilen desteklerden dolayı da yetkililere teşekkür etti. Köyde bine yakın küçükbaş hayvanın olduğunu ifade eden Yılmaz, bu yıl kendisine ait sürüden 130’a yakın kuzunun dünyaya geldiğini söyledi. Kuzuların doğumlarında sona yaklaşıldığını ifade eden Yılmaz, doğumdan sonra kuzuların bakımının dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.


Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da İkizce köyünde örnek yetiştiricilerinin olduğunu ifade ederek, yetiştiricilerin doğum anlarında adeta bir çocuk gibi kuzuların bakımlarını yaptığını söyledi. 2019 yılı kuzu doğumlarının hayırlı olmasını temenni eden Akın, “Bu yıl ikizlik verimi de yüksek. Bu anlamda yetiştiricilerimizi tebrik ediyorum. Burada bazı aksaklıklar ve sıkıntılar var. Bizler de birlik olarak eğitim ve saha çalışmaları ile bu sorunları çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:23
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