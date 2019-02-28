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(Özel) Bağcılar’da esnaf, yaralı martıyı kurtarmak için seferber oldu

İstanbul Bağcılar’da kasaplık ve manavlık yapan iki esnaf, buldukları yaralı martıyı kurtarmak için seferber oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:17
(Özel) Bağcılar’da esnaf, yaralı martıyı kurtarmak için seferber oldu

İstanbul Bağcılar’da kasaplık ve manavlık yapan iki esnaf, buldukları yaralı martıyı kurtarmak için seferber oldu. Martının boynuna ve ayağına dolanan misinaları kesen esnaf, yaralarına limon sıkarak tedavi etmeye çalıştı. Esnafın ilginç kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.


İstanbul Bağcılar’da sokak hayvanlarını beslemesiyle tanınan Kasap Ahmet Altıntaş, yaralı bir martı buldu. Uçmakta zorlanan martının boynuna misina dolandığını ve ayağına da rapala diye tabir edilen sahte balık yemi takıldığını gören Altıntaş, yardım etmek için harekete geçti. Martıyı misinadan kurtarmaya çalışan Altıntaş’a karşı dükkandaki manav Abdülhalik Aycil de yardıma koştu. Keski ile misanayı ve sahte balık yemini kesen manav, yaralarını tedavi etmek için de kendince bir yönteme başvurdu. Dükkanından bir limon alarak kesen manav Aycil, martının yaralarına limon sıkarak tedavi etmeye çalıştı. Misinadan kurtulan martı, ardından esnaf tarafında doğaya salındı. Esnafın yaralı martıyı kurtarma çabası, kameralara da saniye saniye yansıdı.


“Misina ve sahte balığı martının ayağından çıkarttık”


Boynuna ve ayağına misina dolanan martıyı görünce bu duruma kayıtsız kalamadığını belirten Kasap Ahmet Altıntaş, “Kapının önündeki kedileri beslediğim esnada et kokusunu alan martılar geldi. Martılar bizim dükkanın yan tarafına alıştığı için sürekli geliyorlar. Gelen martıların içerisinde dikkat ettim boynuna ve ayağına misina ip dolanmış ve yaralanmış bir martı var o esnada martıyı yakaladım. Yakaladıktan sonra çevredeki esnaf arkadaşları çağırdım ve martıya müdahalede bulundum. Misina ve sahte balığı martının ayağından çıkarttık. Elimizden o an gelen tedavi komşumuz ’limon sıkalım’ dedi.Limonda asitli olduğu için limon sıktık. Mevcut durumda veterinere götürme durumumuz yoktu. Biz gereken şekilde hem ağzına hem de bacak bölümüne limon sıktık. Limonun içerisindeki asitten dolayı yaralarını tedavi ettiğini düşünerek komşumuzun vesilesiyle yapmış olduk. Ve martıyı salıverdik” dedi.


“Tedavi etmek için dükkandan limon getirdim”


Yaralı martıyı görünce önce misinayı kestiğini ardından tedavi etmek için limon getirdiğini anlatan Manav Abdülhalik Aycil ise, “Karşıdaki esnaf arkadaşımızın elinde bir martı gördüm ne olduğunu sordum. Martının ayağına ve boynuna misina ipin dolandığını söyledi. Martının yanına gidip durumuna baktım uçamadığını görünce pense götürerek misina iplerini kestim. Ardından yaralarını tedavi etmek için dükkanda olan limondan getirdim. Limonu alıp ikiye bölüp hem boyun hem de ayak kısmına sıkıp tedavi ettim sonra hayvanı saldık bıraktık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:17
  1. doğa

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