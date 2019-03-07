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(Özel) Babasıyla kurduğu hayalini, kadın dayanışmasıyla gerçekleştirdi

25 yaşındaki genç girişimci Görkem Göklüoğlu, bir süre önce vefat eden babasıyla hayalini kurduğu işletmenin açılışını kadın dayanışmasıyla gerçekleştirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:02
(Özel) Babasıyla kurduğu hayalini, kadın dayanışmasıyla gerçekleştirdi

25 yaşındaki genç girişimci Görkem Göklüoğlu, bir süre önce vefat eden babasıyla hayalini kurduğu işletmenin açılışını kadın dayanışmasıyla gerçekleştirdi.


Üniversitede aşçılık bölümü okuyan ve bölümden mezun olduktan sonra birçok farklı işletmede çalışan 25 yaşındaki Görkem Göklüoğlu, yaklaşık 5 ay önce vefat eden babasıyla işletme açabilmek için bir hayal kurdu. Genç kadın girişimci Göklüoğlu, babasıyla beraber hayalini kurduğu hayvan dostu işletmeyi, babasının anısına kendisine destek olan kadın dayanışmasıyla açtı.


Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde bulunan işletmede sadece kadınlar çalışıyor. Müşteriye sunulan ev yapımı yiyecek ve içeceklerden arta kalanların tümü ile sokak hayvanlarının da karnını doyuran Göklüoğlu, son zamanlarda yaşanan hayvan şiddeti içinde sosyal bir mesaj veriyor. Görkem Göklüoğlu, "Üniversiteden aşçılık bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli yerlerde aşçılık yaptım. Daha sonra bu işletmeyi açtık. İşletmeyi açmamızdaki en etken rol, babamı kaybettim bir süre önce ve babamla bizim hayalimizdi bu kafe. Hayvan dostu bir yer açmak istiyorduk, babam ile olan hayalimi gerçekleştirmek için kafenin açılışını yaptık" dedi.


İşletmede kalan tüm yemek artıklarının yanı sıra sokak hayvanları için özel beslenme günleri yaptıklarını da dile getiren Göklüoğlu, "İşletmemizde kalan tüm yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor. Hafta sonları sokak hayvanları için besleme günleri yapıyoruz ayrıca kuru mama destekli ve kalan yemeklerimiz ile beraber. Kafemizde annem, ben, teyzem ve anneannem yani kadınlar olarak çalışıyoruz. Bir istihdam sağlamaya çalıştım" diye konuştu.



Biz bir adım attık, öncü olmaya çalıştık


İşletmeyi açtıktan sonra müşterilerinin memnun olduklarını dile getiren Göklüoğlu, hayvan dostu işletmelerin daha ön plana çıkabilmesi için bir adım attıklarını söyleyerek, “İşletmeyi açtığımız ilk günden beri olumlu tepkiler ve geri dönüşler aldım. Bizim amacımız sosyal bir mesaj vermekti insanlara. Hayvan dostu bir kafe olduğumuzu gerek tablolardan, gerek tuzluk ve çatal, kaşıktan belirtmek istedik. Güzel dönüşler aldık. Son zamanlarda hayvanlara karşı çıkan şiddetten dolayı bir mesaj vermek istemiştim ben. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sakarya genelinde bu şekilde hayvan dostu kafeler çok yaygın değil, biz ilki başarmak istiyoruz aslında. Hayvan dostu işletmelerin daha ön plana çıkmasını diliyorum, biz bir adım attık, öncü olmaya çalıştık” şeklinde konuştu.



Kadın isterse her şeyi yapar


Kadın girişimcilere hayallerinin peşini bırakmamaları konusunda seslenen Görkem Göklüoğlu, “Kadın isterse her şeyi yapar, öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bizim işletmemizde hiç erkek çalışan yok. 4 kadın olarak biz bu yola çıktık. Tüm kadın girişimcilere buradan seslenmek istiyorum; hayallerinin peşini bırakmasınlar. 8 Mart’ta yaklaşıyor bu vesile ile tüm kadınların, kadınlar gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.



Kadınlarımız kendilerini evlere hapsetmesinler


İşletmede çalışan Arzu Ertan, çalıştığı ortamın aile samimiyetinde olduğunu belirterek, “Görkem kızımız genç bir girişimci onu yalnız bırakmadık. Bütün kadınlar için söylüyorum, evde oturacaklarına bu şekilde devletin desteğinden de yararlanarak iş yerleri açıp kendilerini girişimcilik olarak geliştirebilmelerini düşünüyorum. Kadınların boş durmaması düşüncesindeyim. Kadınlar isteyince her şeyi yapabilirler. Bu şekilde bir girişimcilik bizim açımızdan da çok iyi oldu, burada bir aile ortamındayız. Gelen misafir ve müşterilerimiz çok memnun kalıyorlar. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Ayrıca kadınlarımıza sesleniyorum; evde boş oturmayıp, girişimciliğe atılmalarını istiyor ve diliyorum. Lütfen bütün kadınlarımız kendilerini evlere hapsetmesinler, dışarıya açılsınlar” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:02
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