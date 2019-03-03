0553 313 94 23

(Özel) "Ay Lav Yu" filmi gerçek oldu

Gaziantep’te yaşayan 68 yaşındaki Cemile Demirhan hayatı boyunca kimlik çıkaramadığı için zor günler geçiriyor.

03 Mart 2019 Pazar 13:46
(Özel) "Ay Lav Yu" filmi gerçek oldu

Gaziantep’te yaşayan 68 yaşındaki Cemile Demirhan hayatı boyunca kimlik çıkaramadığı için zor günler geçiriyor. Aslında hayatta olan ama resmi kayıtlarda hiçbir varlığı bulunmayan yaşlı kadının bu durumu gişe rekorları kıran Ay Lav Yu filmini ve filmdeki "Aslında varız ama yokuz" repliğini akıllara getirdi.


Gaziantep’te yaşayan Cemile Demirhan hayatı boyunca çıkaramadığı kimliği nedeniyle zor bir hayat sürüyor. Yıllardır hasta olan, safra kesesinde taş bulunan ve böbreklerinde sıkıntı olan yaşlı kadın, kimliği olmadığı için ne tedavi olabiliyor ne de resmi bir işlem yaptırabiliyor. Yaşlı kadının bu durumu ise "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle meşhur olan ’Ay Lav Yu’ filmini akıllara getiriyor.


Yıllar önce babasının bilinmeyen sebeplerden ötürü kimlik çıkaramadığı 68 yaşındaki Cemile Demirhan, bu sorununu çözmek için yanında kaldığı torunu Abdullah Aka ile hangi kapıya gittiyse boş döndü. En son mahkemeye başvuran ve DNA testi yapması istenen yaşlı kadının bu isteği ise yıllar önce hayatını kaybeden babasının mezarının üzerinden yol geçmesinin ardından mezarın bulunamaması nedeniyle gerçekleşmedi.



"Nenem 68 yaşında, kendisi yıllardır var ama resmi kayıtlarda yok"


Nenesinin kendisiyle kaldığını ve yıllardır ona baktıklarını söyleyen torun Abdullah Aka, kendilerine yardımcı olunmasını isteyerek, "Cemile Demirhan benim nenem. Kendisi 68 yaşında ve kendisi var, yıllardır yanımızda ama resmi kayıtlarda yok. Kayıtlarda olmadığı için de hastanelere götürüp tedavi ettiremiyoruz. Doğumundan beri kimliği yoktu. Ben çıkarmak için iki yıldır uğraşıyorum ama çıkaramadım. Kendisi hasta ve tedavi için hastanelere götürdüğümüz zaman resmi işlem yapamadıkları için tedavi ettiremiyoruz. Ameliyat olması gerekiyor ama bu sebepten ameliyat olamıyor. Safra kesesinde taş var, böbreklerinde de sıkıntı var. Yani ben devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Bu kadın var ama resmi kayıtlarda yok" dedi.



"Hastaneler beni almıyor, hastayım, kimliğim yok, tedavi olamıyorum"


Yaşadığı bu sorun nedeniyle tedavi olamayan ve Türkçe bilmeyen yaşlı kadın ise "Hastaneler beni almıyor. Hastayım ben, safra kesem taş var, böbreklerim iflas etmek üzere, Kimlik çıkarmak için Ankara’ya evrak gönderdim. 6 ay boyunca cevap gelmedi. Benden kemik testi istediler, babamın mezarının açılmasını istediler ama mezarın üzerinden yıllar önce yol geçtiği için mezarı bulamıyoruz. Buradan Cumhurbaşkanına ve Emine Erdoğan’a selam söylüyorum, bana yardım etsinler. Bana yardım etsinler" ifadelerini kullandı.



"Ameliyat olup ölürsem, cenazemi teslim edemeyeceklerini söylediler"


Hastanelerin kimliği olamadığı için kendisini ameliyat etmediğini de açıklayan Demirhan, "Ameliyat olmam gerekiyor ama ameliyat sonrası ölmem durumunda resmi kaydım olmadığı için cenazemi kimseye teslim edemeyeceklerini söyleyerek hastaneler bunu kabul etmiyor" diye konuştu.


Yetkililerden yardım isteyen mağdur aile, kendilerine yaşlı kadının kimliğini çıkartıp, onu tedavi ettireceklerini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rekabet ettiği kuzenlerini pompalı ile vurdu: 2 kardeş yaralı
    1. Rekabet ettiği kuzenlerini pompalı ile..
    2. Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden..
    3. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    4. Rayların üstünde müzik dinlerken..
    5. Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları..
    6. Başkan Bakıcı’dan Yeşilay Haftası..
    7. Aydın’da kaza: 2’si ağır, 4 yaralı
    8. Müzik dinlerken trenin geldiğini..
    9. Rio Karnavalı şiddetli yağmura rağmen..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den ayrıldı
    11. Ankara'da kıraathaneye pompalı tüfek..
    12. BB Erzurumspor-Galatasaray maçının..
    13. Oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye oldu
    14. Kayseri şehidini uğurladı
    15. Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli..
    16. Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesi ve..
    17. Ford Trucks, global büyümesini..
    18. Nadir insanlardan ve ailelerinden..
    19. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    20. Burhaniye’de 23 yıllık başkan yeniden..
    21. Evlilik okulu projesi ile 26 bin 874..
    22. Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal’dan..
    23. Denizli Basket Bornova Bossan’ı farklı..
    24. Aydın'da düzensiz göçmen..
    25. "Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne..
    26. Hatay Devleti’nin tek Cumhurbaşkanı..
    27. Çivril’de polisten huzur ve asayiş..
    28. Aranan kişilere yönelik sıfırın..
    29. Türklerin Anadolu’yu alırken denize..
    30. Odunpazarı Belediyesi metruk binalarda..
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var