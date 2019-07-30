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(Özel) Avrupalı öğrencilerin armut hasadı

Türkiye’de üretilen armudun yüzde 60’ının karşılandığı Gürsu’ya gelen Avrupalı öğrenciler, dalından armut toplamanın keyfini yaşadı.

30 Temmuz 2019 Salı 09:09
(Özel) Avrupalı öğrencilerin armut hasadı

Türkiye’de üretilen armudun yüzde 60’ının karşılandığı Gürsu’ya gelen Avrupalı öğrenciler, dalından armut toplamanın keyfini yaşadı.


Uluslararası Gönüllü Çalışma Programı dahilinde Bursa’nın Gürsu ilçesine gelen öğrenciler, armut hasadına katıldı. Avrupa’nın dört bir yanından Türkiye’ye gelen öğrenciler, Gürsu Belediyesinin misafiri oldu. 7 ülkeden gelen 16 öğrenci, örf ve adetleri öğrenmenin yanında ilçenin en önemli gelir kaynağı olan armudun hasadına da katıldı. Ellerine aldıkları kovalarla merdivene tırmanan öğrenciler, en iyi armudu bulmak için gayret sarf etti. Merdivene çıkmayı göze alamayan öğrenciler ise, uzun boylarının avantajını kullanarak ağaçların altlarından armutları topladı. Topladıkları armutları kova kova taşıyan Avrupalı öğrenciler, armutları tek tek seçerek kasalara yerleştirdi. Yıllardır armut toplayanları aratmayan öğrenciler, keyifli bir güne imza attı.


Türkiye’ye 70 milyon liranın üzerinde katma değer sağlayan Gürsu’da yetişen armudu gelen misafirlere tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yurt dışından ’gönüllülük faaliyetleri’ programı kapsamında ağırladığımız öğrencilere, Gürsu’nun tarımını, doğasını, tarihini, örf ve adetlerini yerinde gösterip yaşatıyoruz. Bugün de armut bahçesindeyiz. Bu kardeşlerimize armudun ekiminden budamasına, sulamasından toplamasına kadar hepsini yerinde gösteriyoruz" dedi.


Türkiye’de yaşayan vatandaşların bile köyle ilgisinin sınırlı olduğunu ifade eden Başkan Işık, "Herkesin nasıl bir tarla veya bahçeye özlemi varsa, bu kardeşlerimizin ise özlemi biraz daha fazla. Çünkü armudundan şeftalisine, zeytininden kirazına kadar hiçbir ağacı görmeyen öğrenciler geliyor. Buraya geldiğinde şeftaliyi ve armudu dalından koparmanın hazzını yaşıyor. Bunları burada görmelerinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Burada yaşadıklarını ülkelerine gittiklerinde anlatarak turizmimizin gelişmesine de katkı sağlıyorlar" diye konuştu.


Armudu dalından toplamanın keyfini yaşayan öğrenciler ise “Güzel ve güneşli bir günde böyle bir faaliyete katılmaktan mutluluk duyduk. Armutlar çok güzel. Yaşadığımız ülkelerin bazılarında havaların çok soğuk olmasından dolayı da böyle tecrübeyi hiçbir zaman yaşayamıyoruz” şeklinde konuştu.


7 ülkeden gelen öğrenciler, armut hasadı haricinde ilçede yapılan diğer faaliyetlere de katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:09
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