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(Özel) Artık gitmek istediği parka pencereden bakmayacak

Kayseri’de doğuştan beyin felci (serebral palsi) hastalığına bağlı olarak yürüme kaybı bulunan 8 yaşındaki Ayşegül Doğanay, gidemeyip sürekli pencereden baktığı oyun parkına, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği akülü araçla gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:32
(Özel) Artık gitmek istediği parka pencereden bakmayacak

Kayseri’de doğuştan beyin felci (serebral palsi) hastalığına bağlı olarak yürüme kaybı bulunan 8 yaşındaki Ayşegül Doğanay, gidemeyip sürekli pencereden baktığı oyun parkına, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği akülü araçla gitmenin mutluluğunu yaşıyor.


Kayseri’de yaşayan 8 yaşındaki Ayşegül Doğanay, doğuştan serebral palsi hastalığına bağlı olarak yürüme kaybı yaşıyor. Ailesinin maddi durumunun iyi olmaması sebebiyle şimdiye kadar akülü araca kavuşamayan Doğanay, evinin penceresinden binalarının karşısında bulunan oyun parkına bakarak, tek başına gitmenin hayalini kurdu.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen Engelsiz Yarınlar Projesi kapsamında, akülü aracına kavuşan Doğanay, şimdi tek başınahem okuluna, hem tedavisi için hastaneye hem de pencereden bakıp hayalini kurduğu oyun parkına gitmenin mutluluğunu yaşıyor.


Ayşegül Doğanay’ın annesi 38 yaşındaki Aygül Doğanay, çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Ayşegül’ün beyin ile alakalı bir rahatsızlığı bar. Doğuştan oksijensiz kalmış, yürüyemiyor. Ayşegül okula gidip gelmek istiyordu. En büyük hayali akülü araçtı. Şimdi akülü araç sayesinde okula götürüp getirebiliyorum. Hastaneye götürüyorum ve parka rahatlıkla indirebiliyorum. En güzeli de kendi özgür hayatına kavuştu. Kendi gidip kendi gelebiliyor. Çok çok iyi oldu. Önceden balkondan baktığı sokaklara şimdi kendi gelip gidebiliyor. Önceden bana ihtiyaç duyuyordu ama şimdi her şeyini kendi yapıyor. Araçları getiren Çetin Şen beye ve vesile olan İl Emniyet Müdürümüzden Allah binlerce kez razı olsun. Ayşegül’ü çok mutlu ettiler, Allah’ta onları mutlu etsin. Bize verildiği günden beri çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.


8 yaşındaki Ayşegül Doğanay ise, “Çok mutluyum. Aracımı verenden Allah razı olsun. Aracımdan önce evden çok zor çıkıyordum, hatta hiç çıkamıyordum. Hep balkondan bakıyordum. Şimdi aracımla beraber aşağı inebiliyorum. Gezebiliyorum ve istediğimi yapabiliyorum. Çok mutluyum. Aracımla çok rahatım. Polislere çok teşekkür ederim, bana bunu verdiler” diye konuştu.


480 vatandaşın hayali gerçekleşti


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Semiha Altınbilek ise, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesini 2017 yılında hayata geçirdik. İlk sene 160 akülü aracın dağıtımını gerçekleştirdik. 2018 yılında 150 joystik ve 40 itmeli araç dağıttık. Son olarak 2019 yılında da 80 akülü ve 50 itmeli aracı dağıttık. Toplamda da 480 engelli aracı dağıttık. Bizler, araçlarımızı engelli araçlarımıza dağıtırken onların engel durumuna, onların aracı kullanıp kullanmayacağına ve gerçekten ihtiyacı olup olmadığının birebir araştırmasını yaptık. Ayşegül gibi toplamda 480 vatandaşımızın hayatına dokunmanın, onların mutluluğuna ve heyecanına ortak olmanın sevincini yaşadık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:32
  1. doğa

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