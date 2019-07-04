0553 313 94 23

(Özel) Arızalanan motosikletiyle otomobilin camına tutunup seyahat eden motosikletli kamerada

E-5 karayolu Maltepe mevki’inde yolda kalan motosiklet sürücüsü, bir otomobilin camına tutunarak ilerledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:27
(Özel) Arızalanan motosikletiyle otomobilin camına tutunup seyahat eden motosikletli kamerada

E-5 karayolu Maltepe mevki’inde yolda kalan motosiklet sürücüsü, bir otomobilin camına tutunarak ilerledi. Hem araç sürücüsü hem de motosiklet sürücüsü bu davranışları ile trafikte olası bir faciaya davetiye çıkardı. Zaman zaman sohbete de dalan iki sürücü trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay E-5 karayolu Maltepe mevki’inde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yolda kalan bir motosiklet sürücüsüne başka bir otomobil sürücüsü yardım etmek istedi. Motosiklet sürücüsü, seyir halindeki otomobilin camına tutunarak ilerledi. İki sürücü de bu sorumsuz davranış ile hem kendi canlarını hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydılar. Zaman zaman camdan sohbet eden iki sürücü görenleri hayrete düşürdü. Şans eseri bir kaza yaşanmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.


Motosikletlinin trafikte tehlikeli yolculuğu, yoldaki başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli şahıs seyir halinde olan otomobilin camına tutunarak ilerliyor. Zaman zaman da sohbet etmeyi ihmal etmeyen sürücüleri diğer sürücüler şaşkınlıkla izliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rumlar terör örgütü PKK'ya kucak açtı
    1. Rumlar terör örgütü PKK'ya kucak açtı
    2. 136 gözaltı 111 polis yaralı!..
    3. Akademisyenlerden Başkan Yavaş’a..
    4. 5 bin 200 kez aranmıştı! Davayı kazandı
    5. Demirözü Baraj Gölü’ne yerli ve..
    6. Bagaj kapısı açık araçta tehlikeli..
    7. Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı
    8. Asya borsaları
    9. (Özel) Yarım asırlık demirci Nuh..
    10. Muğla 3,5 milyon arı kovanını ağırlıyor
    11. "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen..
    12. (Özel) Bu koyunların doğmamış kuzuları..
    13. Kızı sokak ortasında bıçaklanan baba:..
    14. İzmir’de fuhuş şebekesine balyoz gibi..
    15. GRAFİKLİ - Kazakistan stratejik..
    16. Dünya çocuklarını Bursa giydiriyor
    17. Son kurban CHP'li isim oldu! 2 milyon..
    18. 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik..
    19. Binlerce yıllık fosil değil, tarihi..
    20. Yenilenen Lale Caddesi trafiğe açıldı
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    "İmanım tehlikede altında" dedi, oyunculuğu bıraktı
    "İmanım tehlikede altında" dedi, oyunculuğu bıraktı
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”