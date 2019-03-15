0553 313 94 23

(Özel) Arıca’dan albüm müjdesi

Ünlü pop müzik sanatçısı Soner Arıca, Yalova’da bir radyo programına konuk oldu.

15 Mart 2019 Cuma 09:08
(Özel) Arıca’dan albüm müjdesi

Ünlü pop müzik sanatçısı Soner Arıca, Yalova’da bir radyo programına konuk oldu. Yeni albüm çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Arıca, yaz başında yeni bir parçayı daha sevenleri ile buluşturacağını söyledi.


"Birlikte Yanarız" adlı parçası ile müzik listelerine giren Soner Arıca, Yalova’daki bir radyoya konuk oldu. Burada İHA’nın sorularını cevaplayan Arıca, Türkiye’de bir ilke imza attıklarını dile getirdi. Arıca, “Birlikte Yanarız şarkımızı deephouse epik versiyonu ile iki farklı soundda, kendi tarzlarında, ana versiyon gibi sevenlerimize sunduk. Şarkımızın 2 farklı düzenlemesinde de Miraç Kutlu imzası var. Türkiye’de aynı şarkının 2 farklı versiyonuna 2 farklı klip çeken başka kimse yok. Bu alanda da ilk olduk. Her iki klibi de Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çektik. Şarkımızın orijinal versiyonunun klibi Newyork’ta Brooklyn Köprüsü, Wall Street, SoHo, Litle Italy gibi mekanlarda çekildi. 7 gün süren çekimler 50 saate tamamlandı. Epik versiyonun klibini ise Polonezköy’de çektik” diye konuştu.


Arıca, “Albüm çalışmamız devam ediyor. Önümde 2 seçenek var. Ya albüm hazirana kadar bitecek, ama bu zor görünüyor, ya da eylüle kalacak. Haziran ayında yeni bir parça paylaşacağız. Orada da bir ikilime yaşıyorum. İlk defa içinde az arabesk motif olan bir şarkı yazdım. O olabilir ya da hareketli bir yaz şarkısı olacak. Ama ikisi de hazır, sadece biz bir aya kadar buna karar vereceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:08
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde'de karı kocayı dolandıranlar tutuklandı
    1. Niğde'de karı kocayı dolandıranlar..
    2. Güler: "AK Parti’ye geçeceğim diyerek..
    3. Borsa, güne yükselişle başladı
    4. Göçük alanındaki çalışma yağmura..
    5. Başkan Taban parkenin şampiyonlarını..
    6. Ordu’yu Ocak ayında ziyaret eden..
    7. İmplant tedavisi birçok derde derman..
    8. Diyarbakır'da iki aile arasında..
    9. İşsizlik rakamları açıklandı
    10. Hilmi Güler kararlı geliyor
    11. Pakistan, Yeni Zelanda'daki 2 camiye..
    12. Kent merkezinde karla mücadele..
    13. Aziz Behich kimdir? Aziz Behich..
    14. Çinli avukat arkadaşıyla kazada..
    15. Formula 1’de yeni sezon heyecanı
    16. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi..
    17. Kars’ta sis etkili oluyor
    18. Manisa’da minibüs ile otomobil..
    19. Çocukları para karşılığı terör..
    20. Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global..
    21. Malazgirt Devlet Hastanesi..
    22. Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
    23. Yeni Zelanda'daki 2 camiye terör..
    24. Bu köyde 4 aydır internet ve telefon..
    25. Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal..
    26. Kocasinan Akademi geleceğin bilim..
    27. Kadınlar Şahin’in projelerini ayakta..
    28. BEÜ BESEM faaliyetlerine devam ediyor
    29. Gebelikte sık görülen sorunlara dikkat
    30. Maher Zain İstanbul'da ne zaman..
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler