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(Özel) Araçtan cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Bursa’da güpegündüz araçtan cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:23
(Özel) Araçtan cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Bursa’da güpegündüz araçtan cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.


Olay, geçen hafta pazar günü Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K., arkadaşından emanet olarak aldığı arabaya malzemelerini yüklemek için park edip kısa süreliğine arabanın yanından ayrıldı. Bu sırada arabanın yanına yaklaşan şüpheli önce arabanın açık penceresinden içine baktı. Ön koltukta bırakılan cep telefonunu gözüne kestiren şüpheli, etrafı kolaçan ederken A.K. ve arkadaşının arabanın yanına gelmesiyle aracın yanından hemen uzaklaştı. İkinci kez gitmelerini fırsat bilen hırsız, arabanın ön kapısını açarak cep telefonu aldı ve koşarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamaralarına yansıdı.


Yaşanan hırsızlık olayı üzerine A.K. emniyete giderek şikayetçi olurken güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri her yerde hırsızlık şüphelisini arıyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:23
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