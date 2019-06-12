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(Özel) Arabasını Binali Yıldırım fotoğraflarıyla kapladı, destek için geziyor

Kocaeli’de yaşayan Erol Özavcı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için aracını Yıldırım’ın fotoğraflarıyla kapladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:29
(Özel) Arabasını Binali Yıldırım fotoğraflarıyla kapladı, destek için geziyor

Kocaeli’de yaşayan Erol Özavcı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için aracını Yıldırım’ın fotoğraflarıyla kapladı. Her gün 100 kilometrelik mesafe kat ederek İstanbul’a gelen Özavcı, seçime kadar Yıldırım’a destek olmak için megakenti karış karış gezeceğini söyledi.


Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek amacıyla aracını Erdoğan’ın fotoğraflarıyla kaplayarak Türkiye turuna çıkan Erol Özavcı, bu kez de Binali Yıldırım için yollara düştü. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için aracını Türk bayrağı ve Yıldırım’ın fotoğraflarıyla kaplayan Özavcı, her gün Kocaeli’den İstanbul’a geliyor. Özavcı, gezdiği noktalarda vatandaştan seçimlerde Yıldırım’ı desteklemesini istiyor. Özavcı, trafikte aracını gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığını ifade ederken kimilerinin kendisini korna çalarak desteklediğini belirtti. Her gün yaklaşık 100 kilometreyi Binali Yıldırım’a destek vermek için aşan Özavcı, 23 Haziran seçimlerine kadar İstanbul’u karış karış gezeceğini dile getirdi. Özavcı’nın Türk bayrağı ve Yıldırım’ın fotoğraflarıyla kaplı aracının trafikte ilerlediği o anlar havadan da görüntülendi.



Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’u karış karış geziyorum”


Aracını Binali Yıldırım’ın fotoğraflarıyla kaplayan ve her gün Kocaeli’den İstanbul’a gelerek vatandaşlardan Yıldırım için destek isteyen Erol Özavcı, “2010 yılında DSP’nin genel başkan adayı Erol Özavcı olarak aslen Vanlıyım ve Kürdüm, bugün İBB başkan adayımız Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’u karış karış geziyorum. Daha önce 5 defa da Cumhurbaşkanımıza destek vermek için Türkiye turu yaptım. Neden bunları yaptım? Vatanımı, milletimi bayrağımı sevdiğim için daha önce başörtü sorunu vardı. İnsanlar engelli çocuğuna bakamıyordu, bugün devlet yardım ediyor” dedi.



“Yıldırım’ın kazanması için Kocaeli’den İstanbul’a geliyorum”


Arabasını fotoğraflarla kaplama fikrinin farklı bir çalışma yapmak istemesinden kaynaklandığını belirten ve gezdiği noktalarda vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını dile getiren Özavcı, “Dedim ki ayrı bir algı oluşsun, olumlu tepkiler alıyorum. Herkes selam verip kornaya basıyor gelin yemeğimi yiyin, çayımı için diye. Seçime kadar Allah nasip ederse İstanbul’u komple gezeceğim. Her gün sadece Binali Yıldırım’ın kazanması için Kocaeli’nden İstanbul’a geliyorum. İnsanlarla konuşup, sohbet edip fikirlerini alıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:29
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