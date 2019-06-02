(Özel) Apartmanın mazgallarını çalan hırsız kamerada Kadıköy’de bir kişi apartmanın önündeki mazgalları çaldı.

Kadıköy’de bir kişi apartmanın önündeki mazgalları çaldı. Bu kadarına pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Kadıköy Göztepe’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Apartmanın önündeki havalandırma mazgallarını gözüne kestiren bir kişi buraya geldi. Mazgalı yerinden sökmeye çalışan şahıs bir süresonra iki mazgalı da çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.