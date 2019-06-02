(Özel) Apartmanın mazgallarını çalan hırsız kamerada
Kadıköy’de bir kişi apartmanın önündeki mazgalları çaldı.02 Haziran 2019 Pazar 10:45
Kadıköy’de bir kişi apartmanın önündeki mazgalları çaldı. Bu kadarına pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Kadıköy Göztepe’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Apartmanın önündeki havalandırma mazgallarını gözüne kestiren bir kişi buraya geldi. Mazgalı yerinden sökmeye çalışan şahıs bir süresonra iki mazgalı da çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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