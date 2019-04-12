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(Özel) Antika ve nostaljik ürünler mezatta açık arttırma ile satılıyor

Denizli’de halka açık olarak yapılan ve antika, nostaljik ürünler ile hediyelik eşyaların açık arttırma usulü ile satıldığı ‘mezat’a vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

12 Nisan 2019 Cuma 13:10
(Özel) Antika ve nostaljik ürünler mezatta açık arttırma ile satılıyor

Denizli’de halka açık olarak yapılan ve antika, nostaljik ürünler ile hediyelik eşyaların açık arttırma usulü ile satıldığı ‘mezat’a vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Antika ve eski eşya tutkunları mezatta birbirinden güzel ve ilginç ürünleri almak için adeta bir birleri ile yarışıyor.


Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği tarafından hafta 2 gün yapılan açık arttırma usulü satışlarda antika ve nostaljik eşya tutkunları bir araya geliyor. Fiyatların 5 TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar çıktığı mezatta, eski ürünlerin yanı sıra yakın tarihli hediyelik eşyalarında satışı yapılıyor. Dikiş makinesinden, fotoğraf makinesine, daktilodan, gramofona, televizyondan, radyoya varana kadar bir çok antika ve nostaljik eşyaların satıldığı mezatlarda ürünler açık arttırma usulü yapılan satışlar ile sahiplerini buluyor. Eski televizyon ve radyolara sıklıkla rastlanan mezat da taş plaklarda geçmişin ahengi ile nostalji meraklılarını adeta geçmişe götürüyor. Mezat’a katılan vatandaşlar antika ve nostalji ürün almanın maddiyattan daha çok bir zevk ve tutku olduğunu belirttiler. Ürünlerin işlevinden çok göze hoş gelmesinin ön planda olduğunu söyleyen antika severler ve nostalji meraklıları açık arttırma usulü ile yapılan satışlarında maddi bakımdan kendileri için bir fırsat olduğunu belirttiler.



Ürünler 3 gruba ayrılıyor


Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği Başkanı Faruk Demirdöğer, mezatta satılan ürünlerin antika, nostalji ürünler ve hediyelik eşyalar olarak 3 gruba ayırdıklarını ifade etti. Genel de dikkat çeken ürünlerin Osmanlı dönemine ait olan ürünlerin olduğunu ifade eden Demirdöğer, “Yani o dönemden Avrupa da yapılmış olan Osmanlı pazarına hazırlanmış olan ürünler şu an da revaçta. Türkiye yani Osmanlı pazarına yapılmış Fransız gaz lambaları, Ermeni usta işçiliği yapımı saatler varak süslemeli yaldızlı işlemeler panolar tabi ki daha ilginç daha dikkat çekiyor. Pirinç şamdanlar o tür şeyler de ilgi çekici ürünler arasında. Eski elektronik eşyalardan, lambalı radyolar var, gramofonlarımız var taş plak çalabilen. Normal otuz üçlük, kırk beşlik plak çalan plak çalarlarımız var. Yeni döneme ait olanları da var çalışır durumda. Mesela o dönemde ki var olan çantalı pikap ile çantalı gramofon ile günümüzde üretilmiş bir plakçalarlar da var. Birine nostalji birine antika olarak adlandırıyoruz ve fiyatları da ona göre değişiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 13:10
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