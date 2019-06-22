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(ÖZEL) Annelerinin sesini sadece bir kez duydular

Bursa’da 2 çocuğu da doğuştan işitme engelli olan genç anne devlet tarafından çocuklarına verilen işitme cihazlarının kırılmasıyla birlikte çaresiz kaldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:23
(ÖZEL) Annelerinin sesini sadece bir kez duydular

Bursa’da 2 çocuğu da doğuştan işitme engelli olan genç anne devlet tarafından çocuklarına verilen işitme cihazlarının kırılmasıyla birlikte çaresiz kaldı. Çocuklarının, sesini sadece bir kez duyabildiği genç anne çocuklarına cihaz alabilmek için hayırseverlere seslendi.


Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Nazlı Yüksel genç yaşına rağmen doğuştan işitme engelli 13 yaşındaki oğlu Yiğithan ile abisi gibi doğuştan işitme engelli ve aynı zamanda otistik olan 5 yaşındaki kızı Fatma Nur’la birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyor.Eşinden ayrı yaşayan Yüksel, 2 çocuğuna da devlet tarafından 7 yılda bir verilen işitme cihazlarının kırılmasıyla çocuklarıyla arasındaki iletişimin kesildiği gerekçesi ile çocuklarına işitme cihazı almak için kapıları aşındırmaya başladı. Bütün çabaları karşılıksız kalan genç anne, cihazların devlet tarafından sadece 7 yılda bir verildiğini, sigortanın bu cihazları karşılamadığını ve kendisinin de cihazları alacak gücünün olmadığını kaydederek hayırseverlerden destek istedi.


5 yaşında olmasına rağmen 2 yaşında gibi görünen kızının aynı zamanda da beyninde tümör çıktığını ifade eden anne Yüksel, kızının işitme cihazını kulağına ilk kez ses verildiği gün arabada gelen sesten korktuğu için eliyle vurup düşürerek kırdığını, okula giden oğlunun işitme cihazının ise arkadaşı tarafından kırıldığını belirtti. 2 çocuğunun da aynı dönemde cihazsız kalmasının çok zor olduğuna değinen anne Yüksel tüm çabalarına rağmen çocuklarının ihtiyacı olan cihazları yeniden alamadığını dile getirdi.


Anne Yüksel çocuklarıyla iletişiminin kesildiğini kaydederek, “2 çocuğum da doğuştan işitme engelli. Kızım 5 yaşında ve hem doğuştan işitme engelli hem de otistik. Ayrıca yakın bir zamanda kızımın beyninde tümör çıktığını öğrendim. Kızımı hastaneye götürdüğüm bir gün eve dönerken kızım kulağına gelen seslerden korkmuş olacak ki işitme cihazına vurarak arabanın penceresinden aşağıya düşürdü. Polisi aradım defalarca kez polisle beraber cihazı aramamıza rağmen bulamadık. Yine doğuştan işitme engelli olan oğlumun cihazı da okulda kendi gibi engelli bir başka arkadaşı tarafından kırıldı. Uzun zamandır çocuklarım için cihazları yeniden temin etmeye çalışıyorum ama bütün çabalarım karşılıksız kaldı. 2 evladımla beraber kirada oturuyorum ve kendimizden başka kimsemiz yok. Benim bu cihazları alacak gücüm yok fakat çocuklarımın bu cihazlara ihtiyacı var. İnanıyorum biri çocuklarıma yardım edecek çünkü bizim çok duyarlı bir halkımız var. Tek isteğim çocuklarımın yeniden cihazlarına kavuşması çünkü aramızdaki tek iletişim aracı o cihaz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:23
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