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Ana vatanı Kuzey Amerika olan ekinezyayı Bursa’da ekip hasadını yaptılar

Ana vatanı Kuzey Amerika olan ekinezya bitkisinin Bursa’da hasadı yapıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
Ana vatanı Kuzey Amerika olan ekinezyayı Bursa’da ekip hasadını yaptılar

Ana vatanı Kuzey Amerika olan ekinezya bitkisinin Bursa’da hasadı yapıldı.


Nilüfer Belediyesi’nin dünyada yetişen sebzeleri Bursa’da test ettiği Kent Bostanları’na ekilen ekinezya bitkisinden yüksek verim alındı. Kurutularak çayı elde edilip soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ekinezya bitkisinden iyi verim alan Kent Bostanları, bu bitkinin Bursa’da da yetişeceğini ispatladı.


Kent Bostanları, yaptığı çalışmalarla Bursa’daki üretecilerin ufkunu açıyor. Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, "Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda birkaç yıldır denemekte olduğumuz ekinezya bitkisinin hasadını yapıyoruz. Bu bitkinin ana vatanı Kuzey Amerika. Avrupa’ya 1800 yıllarda gelmiş. Biz ekinezya bitkisinin Bursa’da yetişip yeşitmeyeceğini denemek için ekimini yaptık. Kaliteli ürün elde ettik. Bu bitki çiçeğinden köküne kadar şifalı bir bitki. Kızıldereliler bu bitkinin çiçeği ve kökünden çeşitli hastalıklara ilaç yapmışlar. Avrupa’da ekinezya çeşitli soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların tedavi süresinin azaltılmasında kullanılmakta. Bu bitki çay olarak tüketilmekte. Ekinezyaları hasat etmeye başladık. Biz bu ürünün Bursa’da da yetiştirilebileceğini göstermiş olduk. Bu bitkiyi yetiştirmek için sulamak şart" dedi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Arkadaşlarımız Nilüfer Kent Bostanların da Ekinezya bitkisini ekerek Bursa’da yetişip yetişmeyeceğinin denemesini yaptılar. Bu bölgede yetişecek önemli bir ürün olarak buldular. Bu ürünü yaygınlaştırmanın hedefi içerisinde olacağız. Şimdi hasat zamanı hasat tamamlandıktan sonra diğer bölgelere nasıl yaygınlaştırabiliriz onun planlamasını yapacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
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