(Özel) Ampute kız Bangladeş birincisi oldu

Bangladeş’in Jessore şehrinde yaşayan ve doğuştan elleri olmayan Tamanna Nura, tek ayakla girdiği lise mezuniyet sınavında ülke genelinde en yüksek sınav sonucunu alarak lise mezunu oldu.

Bangladeş Milli Eğitim Bakanlığı, iki eli ve bir ayağı olmayan Tamanna Nura’nın lise bitirme sınavlarında birinci olduğunu duyurdu. Jessore şehrinden sınava giren Tamanna’nın bu başarısı ailesini, komşularını, öğretmenlerini, arkadaşlarını mutlu ederken, ülkedeki milyonlarca kişiye örnek oldu.

Tamanna, 2 eli ve 1 ayağı olmadan dünyaya geldi ancak kendini hiçbir zaman engelli olarak görmek istemedi. Hayallerinin peşinden koşarak okula gitmeye başlayan ve okulunun en başarılı öğrencisi olan Tamanna, lise diploması almak için ülke genelinde düzenlenen sınavda da birinci olarak, engellerin aşılabileceğini tekrar göstermiş oldu.

Daha önce de ortaokulu bitirme sınavlarında ülke birincisi olan Tamanna, çocukluğundan beri okumaya hevesli olduğunu dile getirerek hayalinin bir doktor olmak olduğunu söylüyor. Hedefine ulaşmak için normal bir öğrenciden daha fazla ders çalışmak zorunda olduğunu belirten genç öğrenci, ayakla yazı yazmayı öğrenme sürecinin hiç kolay olmadığını dile getirdi.

“Hayallerimin peşinden koştum”

Elde ettiği bu başarıdan dolayı ailesine ve öğretmenlerine teşekkür eden Tamanna, “Her zaman hayallerimin peşinden koştum. Hiçbir zaman bir engelli olduğumu kendime hissettirmedim. Ailem ve öğretmenlerim için ne söylesem az. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve her zaman yanımda oldular. Başarılı olacağımı söylediler. Bugün gerçekten onların da söyledikleri gerçek oldu. Çok mutluyum. Şimdi tek hedefim bu başarıyı devam ettirmek” ifadelerini kullandı.

Fen bilimleri dalından sınava giren Tamanna’nın babası Rawson Ali, kızının bu başarısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Baba Ali, “Tamanna benim gibi bir fakirin evinde doğdu. Çocukluğu çok zor geçirdi. Ama her zaman bir doktor olacağını ve okumak istediğini söyledi. Ben de bu yüzden onu okutmaya karar verdim. İlk günden bu yana her zaman başarı bir öğrenci oldu. Bugün bizim yaşadığımız tüm zorlukları başarı ile atlatmış oldu” diye konuştu.