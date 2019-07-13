(Özel) Amca ve yeğenin tüfekle öldürülmesi güvenlik kamerasında

Denizli’de amca ve yeğenin tüfekle öldürüldüğü cinayet anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Ceza evinden izinli çıkan cinayet zanlısının tüfeği ateşlediği sırada tesadüfen olay yerinden geçen halk otobüsü ise kurşunlara hedef olmamak için geri manevra yaparak kaçtı.

Olay, geçtiğimiz 7 Temmuz da Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde meydana geldi. Ceza evinden bir hafta izinle çıkan Mustafa Öztürk, mahallede önceden husumeti bulunan Süleyman Akan ile karşılaştı. Öztürk, tartışma sonrası evinde bulunan av tüfeğini bir çuvalın içine koyarak mahalle meydanına tekrar geri geldi. Burada Süleyman Akan’ı gören Öztürk, şahsın üzerine tüfekle ateş açtı. Sırtından saçma darbeleri ile yaralanan Akan yere düştü. Öztürk, daha sonra tüfekle birlikte olay yerinden uzaklaştı. O sırada olay yerinde olan ve amcasının vurulduğunu gören 22 yaşındaki yeğeni Ahmet Akan, amcasına çeşmeden su içirip yardımcı olmaya çalışarak başında beklemeye başladı. Öztürk ise tüfeğini doldurarak olay yerine geri geldi ve Süleyman Akan’ın yaralı olduğunu görünce bir kez daha tüfeği doğrultarak ateşledi. Açılan ateşte bu defa hem Süleyman Akan hem de ona yardım etmek isteyen yeğeni Ahmet Akan vuruldu. Hastaneye kaldırılan amca ve yeğeni hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Öztürk, iki gün sonra Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki polis noktasına giderek teslim oldu. Ardından mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak tekrar ceza evine gönderildi.

Dolmuşu kendine siper edip böyle ateş etti

Yaşanan dehşet dolu anlar ise mahalle meydanındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Anbean görüntülenen olay şu şekilde gerçekleşti:

Cinayet zanlısı Öztürk elinde tüfekle meydandaki çeşmenin başına gelip tüfeği doğrultarak Süleyman Akan’a ateş etti. Bu sırada yolcu bırakıp almak için tesadüfen olay yerine gelen halk otobüsü ise durarak kurşunlara hedef olmamak için geri geri manevra yaptı. İlk açtığı ateşin ardından Öztürk meydandan aşağı doğru kaçarak uzaklaştı. Mahalle sakinleri ise Akan’ın vurulduğunu görünce yaralanan şahsı hastaneye götürmek için park halinde bir aracı hareket ettirirken, bir taraftan da elinde tüfek bulunan Öztürk’ü sakinleştirmek için uğraştı. Kendisini ikna etmeye çalışan mahalle sakinlerine aldırış etmeyen Öztürk tekrar kameranın görüş açısına girerek dolmuşu kendine siper edip yerde yaralı yatan Süleyman Akan ile başında bekleyen yeğeni Ahmet Akan’a ardı ardına 2 el daha ateş etti. Sonrasında ise Öztürk cinayette kullandığı tüfekle mahalleden kaçarak izini kaybettirdi.