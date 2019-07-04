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(Özel) "Alo anneni öldürdüm" demişti...Karısını öldüren adam: "Çok pişmanım"

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çocuklarıyla görüşmek isteyen karısını pompalı tüfekle öldüren koca tutuklandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:35
(Özel) "Alo anneni öldürdüm" demişti...Karısını öldüren adam: "Çok pişmanım"

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çocuklarıyla görüşmek isteyen karısını pompalı tüfekle öldüren koca tutuklandı. Katil zanlısı cezaevine götürülürken gazetecilere "Çok pişmanım" dedi. Evden kaçan kızıyla görüşmek isteyen eşiyle bu sebeple tartışan katil zanlısı, oğlunu da telefonla arayıp, "Alo, gel anneni öldürdüm" demişti.


Olay Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 32 yıllık evli Filiz K. ile kocası Hamdi K.’nın kızları birkaç yıl önce evden kaçtı. Bu sebeple aralarında sürekli tartışma çıkan çift sabah saatlerinde yeniden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hamdi K. (55) evdeki pompalı tüfekle eşi Filiz K’yi (44) öldürdü. Oğlunu arayıp "Gel anneni öldürdüm" diyen Hamdi K, polise giderek teslim oldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilen Hamdi K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Emekli olan 3 çocuk babası Hamdi K.’nin ifadesinde, "Sürekli tartışıyorduk, aramızda sürekli bir gerginlik vardı. Olay sabahı yine tartışmaya başladık. Tartışmamızın bir çok sebebi vardı. Kızımla görüşmek istemesi de buna dahil. Tartışma sırasında bana hakaret etti, ben de sinirlerime hakim olamayarak evdeki pompalı tüfekle eşimi vurdum. Tetiği çektikten sonra ne oldu hatırlamıyorum" dediği ortaya çıktı.


Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, cezaevine götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çok pişmanım" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:35
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