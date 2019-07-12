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(ÖZEL) Almanya’da yaşayan aile, çocukları için umudu 3 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye’de buldu

Almanya’da yaşayan 4 yaşındaki Muhammet Ali’nin yaşadığı iletişim ve çeşitli davranış bozuklukları için ailesi, çareyi yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye’de buldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:24
(ÖZEL) Almanya’da yaşayan aile, çocukları için umudu 3 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye’de buldu

Almanya’da yaşayan 4 yaşındaki Muhammet Ali’nin yaşadığı iletişim ve çeşitli davranış bozuklukları için ailesi, çareyi yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye’de buldu. Küçük çocuktaki gelişim ailesine umut oldu.


Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşayan Emine ve Kazım Çakır çifti, küçük yaştaki oğulları Muhammet Ali’de 2 buçuk yaşındayken iletişim bozukluğu, dikkat eksikliği ve çeşitli davranış problemlerinin olduğunu fark etti. Muhammet Ali’deki davranış ve iletişim bozukluklarının devam ettiğini ve ilerlediğini fark eden çift, Stuttgart’ta hastaneye gitti. Gittikleri hastanede Muhammet Ali için teşhis konulamadı. Yaşanan durum sonrasında büyük hüzün yaşayan Çakır çifti, Muhammet Ali için yaşadıkları kentte Muhammet Ali’nin 4 yaşına geldiğinde yaşadığı problemlerin devam ettiğini gören anne ve babası, sosyal medya üzerinden çocuklarının sağlığına kavuşması için araştırma yapmaya başladı. Kazım çifti, yaptıkları araştırmalarda Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde daha önce birçok benzer problemlere sahip çocuğun sağlığına kavuştuğunu öğrendi.



Muhammet Ali’nin gelişimi ailesini sevince boğdu


Çakır çifti, çocukları için son umut olarak Son umut olarak Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Kurumla iletişime geçen Çakır çifti, 10 günlük yoğun eğitim programı için yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki eğitim ve rehabilitasyon merkezinin yolunu tuttu. Ailesiyle Kocaeli’ye gelen Muhammet Ali, Başiskele ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde eğitime başladı. Atlı rehabilitasyon, bireysel eğitim, duyu bütünlemenin olduğu yoğun bir eğitim sonrasında Muhammet Ali’nin iletişim becerisinin arttığı, davranış ve dikkat problemlerinin ise azaldığı gözlemlendi.Çakır çifti, yıllardır çare bulamadıkları Muhammet Ali’nin değişimi sonrası büyük mutluluk yaşadı. Oğlundaki gelişmelerin kendisine umut olduğunu söyleyen baba Kazım Çakır, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.



“Muhammet Ali’nin dikkat süresinin arttığını fark ettik”


Muhammet Ali’nin sağlık durumu ve yaşanan gelişmenin sağlanması için kullanılan eğitim metotları hakkında bilgiler veren Fizyoterapist Kübra Yüksel, “Ailemiz Muhammet Ali’nin eğitimi için yaklaşık 3 bin kilometre kat ederek geldi. Ali kurumumuza ilk geldiğinde kelime çıktıları vardı ama iletişim olarak sayılmayacak kadar anlamsız ve tekrarlayıcı şekildeydi. Burada vermiş olduğumuz eğitimde Ali’ye beklemeye ve dikkat süresinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Verdiğimiz bireysel eğitimin yanı sıra, duyu bütünleme, spor eğitimi ve at terapisi uyguladık. Bu sayede Muhammet Ali’nin dikkat süresinin arttığı ve uzun süreli göz kontağı kurabildiğini fark ettik” dedi.



“Türkiye’de özel eğitim konusunda güzel ilerlemeler kaydedildi”


Yabancı ülkelerden gelen ailelerin Türkiye’deki rehabilitasyon ve eğitim merkezlerindeki gelişimi gözlediklerini ifade eden Yüksel, “Ali’nin sadece atla değil, diğer hayvanlarla kurmuş olduğu iletişim de verdiğimiz eğitime olumlu bir şekilde yansıdı. Bunları gördükçe hayvanların terapide çok önemli bir yer edindiğini görüyoruz. Tüm bunları birleştirdiğimizde güzel bir eğitim ortaya çıkartmış oluyoruz. Türkiye’de özel eğitim konusunda güzel ilerlemeler kaydedildi. Bunu Avrupa’nın birçok kentinden gelen ailelerimizle duyuyor ve anlıyoruz. Ali’deki güzel gelişmeler aileye umut oldu. Biz bu noktada en büyük etkenlerden birisinin sevgi olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden başarıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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