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(Özel) Ali Koç’un da aralarında bulunduğu 9 kişiyi dolandıran şüpheliye dava

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı iş adamlarının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi, kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, Başbakan yardımcısı ve milletvekili olarak tanıtıp ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheliye dava açıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:29
(Özel) Ali Koç’un da aralarında bulunduğu 9 kişiyi dolandıran şüpheliye dava

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı iş adamlarının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi, kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, Başbakan yardımcısı ve milletvekili olarak tanıtıp ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheliye dava açıldı. İddianamede, şüpheli S.Y.’nin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 90 yıla kadar hapsi istendi.


Dolandırıcılık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y. (47) hakkında,2015 yılı içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş adamları Tavit Köletavitoğlu ile Mehmet Yiğit Şardan’ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un da aralarında bulunduğu 6 kişi müşteki, 3 kişi de mağdur olarak yer aldı.



“Yardım topladıklarını söyleyerek para istedi”


İddianamede, şüpheli S.Y.’nin, 2015 yılı içerisinde farklı numaralı hatlarla iş adamları, şirket yöneticisi ve sekreterleriyle irtibata geçerek kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, milletvekilleri Osman Ören, Cengiz Yavilioğlu, Muzaffer Aslan ve Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilisi olarak tanıttığı ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek para talep ettiği anlatıldı.


Mağdur ve müştekilerin ise belirli miktardaki paraları şüpheli S.Y. ve olaydan sonra ölen annesi F.Y.’nin adına kayıtlı banka hesaplarına yatırdıkları kaydedildi.



36 bin 500 lira göndermişler


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından hesaplarına 10 bin lira gönderildiği kaydedilirken, iş adamlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi tarafından ise hesaplarına toplamda 26 bin 500 lira gönderildiği vurgulandı.



Suçlamaları kabul etmedi


UYAP üzerinden yapılan kontrolde, şüpheli S.Y.’nin benzer eylemleri nedeniyle hakkında kesinleşmiş ve sürmekte olan yargılamalar ile soruşturmalar bulunduğu, şüphelinin ise suçu işlemediği yönünde kendisini savunmaya yönelik ifade verdiği kaydedildi.



90 yıl kadar hapsi istendi


Şüpheli S.Y. hakkında 9 müşteki ve mağdura yönelik ayrı ayrı “nitelikli dolandırıcılık” suçundan toplamda 27 yıldan 90 yıla kadar hapis cezası istendi.


İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Başka bir suçtan Artvin Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:29
  1. doğa

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