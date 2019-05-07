0553 313 94 23

(Özel) Aldatma mesajı şiddetten daha ağır kusurlu sayıldı

Yargıtay, başka bir erkekle cinsel içerikli mesaj atan evli kadının kusurunun, kendisine fiziksel şiddet uygulayan kocasından daha ağır olduğuna hükmetti.

07 Mayıs 2019 Salı 11:22
(Özel) Aldatma mesajı şiddetten daha ağır kusurlu sayıldı

Yargıtay, başka bir erkekle cinsel içerikli mesaj atan evli kadının kusurunun, kendisine fiziksel şiddet uygulayan kocasından daha ağır olduğuna hükmetti.


Evli olduğu halde başka bir erkekle mühtehcen içerikli mesajlaşan kadın, kocası tarafından şiddete maruz kaldı. Kadın, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını polise şikayet ederken öfkeli koca boşanma davası açtı. Ceza yargılamasında, Asliye Ceza Mahkemesi, kadının gece vakti başka bir erkekle sadakatsizlik boyutuna ulaşan güven sarsıcı nitelikte cinsel içerikli mesajlaştığını görmesi üzerine öfkelenen kocanın haksız tahrik altında eşine basit fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiğine dikkat çekti. Mahkeme, Erkeğin eylemi haksız fiile tepki sebebiyle işlediği gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti. Boşanma davasında ise Aile Mahkemesi, kadını daha ağır kusurlu bularak erkek davacıya manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davalı kadına ise yoksulluk nafakası ödenmemesine hükmetti. Davalı kadın, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, davalı kadını kısmen haklı bularak, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu kabul edilerek, erkek yararına hükmedilen manevi tazminat kararını kaldırdı. Davalı kadın yararına verilen yoksulluk nafakasını ise onadı. Kararı iki bu kez davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.


Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, evli kadının başka bir erkekle mühtehcen içerikli mesajlaşmasını sadakatsizlik olarak değerlendirdi. Davalı kadının davacı erkeğe nazaran boşanmaya sebebiyet veren olaylarda daha ziyade kusurlu olduğuna dikkat çekilen kararda; "Aile mahkemesinin davalı kadının ağır kusurlu olduğuna dair tespit ile davacı erkek yararına manevi tazminata hükmedilmesi ve davalı kadının yoksulluk nafakasının talebinin reddi yönündeki karar isabetlidir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı usule ve kanuna aykırı bulunmuştur." denildi.


Daire, bölge adliye mahkemesi kararının oy birliği ile bozulmasına hükmetti. Emsal kararla birlikte, evliyken başka birisiyle sadakatsizlik boyutuna ulaşan mesaj atan taraf, hem tazminattan hem nafakadan olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmetçik teröristlere baharda da nefes aldırmıyor
    1. Mehmetçik teröristlere baharda da..
    2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    3. İtfaiye ekipleri okullarda eğitim..
    4. Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı
    5. TÜFAD’dan Manisa Büyükşehir..
    6. FETÖ'cü hainlerin taktikleri deşifre..
    7. Başkan Büyükkılıç halkla birlikte,..
    8. Öğretmenin örnek hareketi
    9. Kahraman hostesler onlarca insanın..
    10. Vatan Partisi'nin adayından çekilme..
    11. İstanbul’da otomobil hırsızları..
    12. Uzman onayı olmadan oruç tutmayın
    13. Erzurum’da Trafik Haftası etkinliği
    14. Büyükşehir Belediyespor’dan atletizm..
    15. Forum Mersin’de Oğuzhan Koç rüzgarı
    16. Trump savaş suçlusu askeri affetti
    17. Trump’a yakın isim teslim oldu!..
    18. Şehitkamil’deki yetimlerin yüzü güldü
    19. Köylülerin 60 yıllık geleneği
    20. TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri
    21. Reuters muhabirleri serbest bırakıldı
    22. Bursaspor küme düşme hattına "demir..
    23. Şehzade Korkut'un "külahı" 123 yıl..
    24. Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis..
    25. Özbekistan'daki yeni petrol sahasında..
    26. 11 Nisan Külliyesi’nde çalışmalar..
    27. İmamoğlu emretti! Gezi zekalı..
    28. İslahiye’de Bağımlılık Gönüllüleri..
    29. “İslam’da Stres Yönetimi ve Öfke..
    30. İl Sağlık Müdürlüğü’nün yatırımları..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    İmamoğlu'na "Atatürk" dedi Kemalistler bile isyan etti
    İmamoğlu'na "Atatürk" dedi Kemalistler bile isyan etti
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak