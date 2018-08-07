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Ankara’da 'Özel Akıllı Okullar' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var... Okulların sahibi, Erdoğan'a suikast girişimi organize eden kişiyle...

FETÖ'ye yönelik yürütülen 'Özel Akıllı Okullar' soruşturmasında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

07 Ağustos 2018 Salı 10:00
Ankara’da 'Özel Akıllı Okullar' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var... Okulların sahibi, Erdoğan'a suikast girişimi organize eden kişiyle...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'nın bir çok ilçesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullar ile ilgili Sulh Ceza Mahkemesinden şirketlerin ve bağlı özel akıllı okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındığını açıkladı. Başsavcılık, okul yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen öğretmenlerin de arasında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

AYNI OTELDE KALMIŞLAR!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı aldığı Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini organize eden Gökhan Şahin Sönmezateş ile 2012'de Afyonkarahisar'da aynı otelde konakladığı belirlendi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:00
  1. Afyon
  2. Ankara
  3. Özel akıllı okullar
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