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(Özel) Akademik yumurtalar satışa çıkıyor

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce hayata geçirilen kümeste yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtalar satışa sunulacak.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:15
(Özel) Akademik yumurtalar satışa çıkıyor

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce hayata geçirilen kümeste yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtalar satışa sunulacak.


Veterinerlik Fakültesi Zooteknik Hayvan Besleme Bölüm Başkanı ve Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, merkezde gıda değeri yüksek yumurtalar elde edildiğini ve bunların üniversite personeliyle halka satışa sunulacağını bildirdi. Veterinerlik Fakültesi öğrencilerine uygulama imkanı sunmak için kümesi hayata geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Azman, 22 haftalığa ulaşan tavukların yumurtlamaya başladıklarını ve bu ürünleri de tüketiciyle buluşturmayı arzu ettiklerini ifade etti.


Tavuk yetiştiriciliğinde hayvan refahına önem verdiklerini de kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, “Biz burada fonksiyonel yumurta olarak adlandırdığımız çinkoca, selenyumca, omega 3 yağ asitlerince zengin, kaliteli ürünler üreterekten personelimize ve insanlarımıza bu yumurtaları değerlendirmek istiyoruz” dedi.


Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde oluşturulan tavuk kümesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, “Biz öncelikle öğrenci uygulamalarında kullanılmak üzere bu çiftlikte kümesi organize ettik, düzenledik. Yemliklerimizi, suluklarımızı hazırladık ve toplam 500 adet ticari yumurtacı tavuk getirdik buraya. Tavuklarımız 22 haftalık oldular ve yumurtlamaya başladılar. Biz gezen tavuk, hayvan refahına da uygun olarak kümesi düzenledik, bahçede gezinti yerimiz de var. Tavukları ayrıca yeşil otla besleme şansımız var. İşletme içerisinde yeşil ot ektik, onları getirip onları tavuklara yedirme şansımız var. Biz burada öncelikle öğrenci uygulamalarını hedefliyoruz. Veteriner Fakültesi öğrencileri buraya girsinler, yemlesinler, yumurta toplasınlar, hayvanları eline alsınlar, tavukları aşılamayı, diğer işlemleri öğrensinler bunu istiyoruz. Ama burada üreteceğimiz yumurtaları da personelimize, halka satmak istiyoruz. Biz burada fonksiyonel yumurta olarak adlandırdığımız Çinkoca, selenyumca, omega 3 yağ asitlerince zengin, kaliteli ürünler üreterekten personelimize ve insanlarımıza bu yumurtaları değerlendirmek istiyoruz. Şu anda hayvan sağlıkları gayet iyi, herhangi bir problemimiz yok. Hayvan refahını düşündük. Burada tüneklerimiz var, folluk sayımız, yemlik, suluk sayımız yeterli ve metrekareye dört hayvan attık. Normalde daha fazla atılabiliyor ama gezinti alanları hariç, kapalı alan olarak metrekareye dört hayvan atıyoruz. Rahatlıkla hayvanlara kum havuzu yaptık. Burada eşinebiliyorlar, tüneyebiliyorlar, dışarıya çıkabiliyorlar. Hayvan refahı ön planda burada. Ve kaliteli ürünler üretmek istiyoruz. Ama öncelikli hedefimiz öğrencilere uygulama yaptırmak” diye konuştu.


Yumurta alırken taze olmasına dikkat edilmeli


Hayvancılık üretiminde sürü yönetiminin büyük etkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, “Şu anda 500 tavuk var burada. 22 haftalıklar. Tavuklarımız yüzde 50 randımandalar. 28’inci haftalarda yüzde 90-95 randımana ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da günde en az 400 yumurta demektir. Hayvanın refahıyla birlikte sürü yönetimi dediğimiz uygulamaları da takip ederek bu hayvanlardan en yüksek verimi alma yoluna gidiyoruz ki, bu bizim öncelikli olarak öğrencilerimize öğretmek istediğimiz bir konu. Çünkü sürü idaresini iyi yapamazsanız hayvanlardan gerekli verimi alamazsınız” diye konuştu.


Vatandaşların yumurta alırken dikkat etmesi gereken hususlar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, “Yumurtanın ağırlığı hayvanın ırkına, yaşına göre değişir. Ama biz normalde 58-60 gram ortalama yumurtayı ideal kabul ederiz. Yumurta irileştiğinde kabuk zayıflar, kırık, çatlak yumurtası artar. Ama hayvan yaşlandığında da otomatikman yumurtası irileşir. Tabi ki beslenmeye bağlıdır. Yumurtanın irileşmesi bazı yem katkı maddeleriyle erken irileştirilebilirsiniz ama biz onu çok tercih etmiyoruz. Vatandaşlarımızın markalı dediğimiz, üzeri damgalı, tarihi, işletme numarası belli olan yumurtaları tercih etmelerini istiyoruz. İkincisi de yumurtada tazelik önemlidir. Herkese, gencine, yaşlısına mutlaka yumurta yemelerini tavsiye ediyoruz. Yumurtanın sağlık açısından bir zararı yoktur. Kolesterol kesinlikle tehlike oluşturmaz. Çünkü bir yumurtadan 21 günde civciv çıkıyor. Biz bir yumurtanın tam bir gıda maddesi olduğuna inanıyoruz. Enerjisiyle, proteiniyle, vitaminiyle, minareliyle mükemmel bir gıda maddesidir. Gencinden yaşlısına herkesin bunu tüketmesi gerekmektedir. Kirli yumurtalar bizim için kötü yumurtalardır, gâitayla, dışkıyla bulaşık yumurtalar kötü yumurtadır. Tazelik önemlidir. Vatandaşlarımız özellikle üretim ve son kullanma tarihlerine marketten alırken dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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