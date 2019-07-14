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(Özel) Ahmet Can’ın yönetmenlik hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi

Doğuştan hafif zihinsel engelli olan 21 yaşındaki Ahmet Can Özdemir’in hayalini, öğretmenleri gerçekleştirildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:47
(Özel) Ahmet Can’ın yönetmenlik hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi

Doğuştan hafif zihinsel engelli olan 21 yaşındaki Ahmet Can Özdemir’in hayalini, öğretmenleri gerçekleştirildi. Eğitim gördüğü merkezde kurulan film setinde yönetmen koltuğuna oturan Ahmet Can, doyasıya eğlendi.


Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Ahmet Can Özdemir, özel çocuk olarak dünyaya geldi. Hafif düzeyde zihinsel engelli olan Ahmet Can, lise eğitimini tamamladıktan sonra yaklaşık Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitime başladı. Küçük yaşlardan beri yönetmenlik hayali kuran ve sürekli olarak film senaryoları yazan Ahmet Can’ın bu isteğini öğrenen öğretmenleri duruma karşılıksız kalmadı. Ahmet Can’ın yönetmenlik hayalini gerçekleştirmek isteyen öğretmenleri konuyu, kurumun bağlı olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile paylaştı. Ahmet Can’ın mutluluğu için merkezde film seti kurulmasına karar verildi.



Hem eğlendi hem de güldürdü


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ekipleri, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne gelerek Ahmet Can için temsili olarak film seti kurdu. Ahmet Can kurulan film setinde kendisinin yazdığı senaryoyu çekme fırsatı buldu. Doktorların hastasına öleceğini açıklarken yaşadıkları zorlukları anlatan filmde rolleri ise Ahmet Can’ın okulda birlikte eğitim gördüğü özel öğrenciler üstlendi. Yönetmen koltuğuna oturan Ahmet Can, set ekibi ve oyuncularına talimat verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca Ahmet Can, küçüklükten beri hayalini kurduğu yönetmenlik koltuğunda olmanın sevincini yaşadı. Çekimler sırasında Ahmet Can verdiği talimatlarla yüzleri güldürürken, arkadaşlarıyla doyasıya eğlenme fırsatı buldu.



“Hep senaryolar yazıyordum ama sergileyemiyordum”


Yönetmenlik hayalinin gerçek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ahmet Can Öztürk, “Yönetmenlik hayalim 1. sınıftan beri var. Hep senaryolar yazıyordum ama sergileyemiyordum. Öğretmenlerim bana bu konuda destek oldular. Onların sahnesinde çeşitli oyunlar yazdım. Onlar da bu oyunları gördüler. Ben de onlara bu oyunları canlandırabilir miyiz diye sordum. Onlar da, ‘Tabii, niye canlandırmayalım’ dediler. Şimdi onu canlandırdık. Çok da güzel oldu. Güzel sahneler oldu. En güzel sahne de doktorun hastaya durumunu anlattığı bölümdü. Çok özel bir andı. Doktor, bir oyuncu olarak oynadı. Gerçek bir doktor oynasaydı, nasıl olurdu acaba? O da bir merak konusu” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:47
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