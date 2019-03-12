0553 313 94 23

(Özel) Ağaçta 2 gün mahsur kalan kediyi dağcı kurtardı

Ağacın tepesinde 2 gün mahsur kalan kediyi, dağcılıkla uğraşan bir vatandaş kurtardı.

12 Mart 2019 Salı 10:19
(Özel) Ağaçta 2 gün mahsur kalan kediyi dağcı kurtardı

Ağacın tepesinde 2 gün mahsur kalan kediyi, dağcılıkla uğraşan bir vatandaş kurtardı. Kedinin saldırısına rağmen ağaçtan çuvalla kediyi kurtaran şahsı çevredeki vatandaşlar görüntüledi. Sağ salim ağacın tepesinden kurtarılan kedi, daha sonra sokağa salındı.


Tarihi Koza Han’da ağacın tepesinde bir kedi mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların çatıdan ağaca merdiven dayamasına rağmen kediyi aşağıya indiremedi. Dağcılıkla uğraşan ve daha öncede birkaç kez ağaçta mahsur kalan hayvanları kurtardığı öğrenilen Şakir Özer’e haber verildi. Olay yerine gelen Özer, ağaca tırmanıp kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kısa sürede ağacın tepesine çıkan Özer, ağacın tepesinde mahsur kalan kediye ulaştığında bir süre kediyle boğuştu. Korkudan kedinin ısırıklarına ve patilerine mahsur kalan Özer, uzun uğraşlar sonucu kediyi çuvala koyup aşağıya indirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ağacın tepesinde görüntülenen Özer, vatandaşların alkış ve övgüleriyle birlikte kediyi serbest bıraktı.


Çevre koruma derneği üyesi ve aynı zamanda dağcılıkla uğraştığını söyleyen Şakir Özer,"Koza Han’da ağacın tepesinde bir kedi mahsur kalmış. Vatandaşlar çatıdan ağacın arasına bir merdiven atmış kendi inmesi için. Ama kedi inmeyince, benim dağcı olduğumu bilen arkadaşlar beni aradı." diye konuştu.


Ağacın büyük olmasına rağmen tırmanan ve kediyi kurtarayım derken çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade eden Özer," Ağaç biraz büyüktü ama yinede tırmandım. Kedi ince dalın üzerinde olduğu için ilk başta yakalayamadım. Ağacın üstünde bir süre boğuştuk, kedi beni 6 yerimden dişledi ve tırmaladı. Aşağıdaki vatandaşlar, "kediyi aşağıya at falan" diye bağırdılar ama bende hayvan sevgisi olduğu için yapamadım. Kedinin o anki korkusundan dolayı yaptıklarının normal olduğunu biliyordum . En sonunda çuvala koyup aşağıya indirdim ve kediyi salıverdim." şeklinde konuştu.


Kediyi kurtardığı için çevredeki vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Özer, " Vatandaşlardan çok güzel bir tepki vardı, "Allah razı olsun kaç gündür burada mahsur kalmıştı" diyen de oldu, "Her tarafınızı dişledi, ben olsam yapmazdım, atardım aşağıya" diyenler de oldu. Ama ben aşağıya atmaya kıyamadım. Beni bir çok yerimden yaraladı.Kediyi sağ salim kurtarmanın mutluluğu bana yetti" diye konuştu.


Ağaca tırmanırken vücudunda çizikler olan ve ağacın tepesinde kedinin ısırıklarına ve tırnaklarına mahsur kalan Özer, "İlk gün tetanos ve kuduz aşısı vuruldum, bugün de ikinci kuduz aşısını yaptırmaya geldim. 3 kere daha gelip kuduz aşılarını yaptıracağım. Her zaman mutluyum, kızım hayvanları çok sever, ona anlattığımda biz de olsak biz de çıkardık diye tepki verdi." ifadelerini kullandı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uçak’a nazar değmesin diye üzerlik tüttürdü
    1. Başkan Uçak’a nazar değmesin diye..
    2. Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden..
    3. Tunceli’de bir helikopter zorunlu iniş..
    4. Avukatı "2 yıllık ömrü kaldı tahliye..
    5. Antalya’da mevsimlik işçilerin günlük..
    6. Bakü'ye acil iniş yapan Rus uçağı..
    7. SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin..
    8. Seçimlerin oy pusulaları hazırlandı
    9. Serhat Gülpınar: Bizim için önemli..
    10. Bakan Fatih Dönmez'den dağıtım bedeli..
    11. Boğaziçi Üniversitesinden glokoma..
    12. Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    13. "Öncü Kadınlar" sergisi
    14. Cedi'den Raptors potasına 19 sayı
    15. Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati..
    16. NTSO Başkanı Parmaksız, İstiklal..
    17. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan..
    18. Türk basınındaki medyaya dönüşüm..
    19. Cezaevi firarileri uyuşturucu..
    20. Atay, Efeler Mahallesinde..
    21. Ukrayna askerleri tatbikatta Ruslara..
    22. Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara..
    23. Analig Sutopu müsabakaları tamamlandı
    24. Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan..
    25. Üniversite öğrencilerinin içinde..
    26. Başkan Genç, Çığlık Mahallesinde yaşlı..
    27. Venezuela 100 saatten fazladır..
    28. Diyarbakır’da korkutan yangın
    29. Aksaray’da servis minibüsü ile..
    30. (özel) Kanser olan arkadaşları için..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!