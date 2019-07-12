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(Özel) AFAD ekipleri Sapanca Gölünde su üstü kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Sakarya ekipleri hizmet içi eğitim ve tatbikat programları kapsamında Sapanca Gölünde su üstü kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:29
(Özel) AFAD ekipleri Sapanca Gölünde su üstü kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Sakarya ekipleri hizmet içi eğitim ve tatbikat programları kapsamında Sapanca Gölünde su üstü kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.


Tatbikata, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve 50 AFAD personeli katıldı. Ekipler senaryo gereği Sapanca gölünde tekneyle gezmek için açılan gruptan 2 vatandaşın suya düştüğü ve mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerine sevk edilip, mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak tatbikat ve kurtarma eğitimi yaptı.



“Ekiplerimizi hazır halde bulunduruyoruz”


Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “Şuanda burada bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Afet denildiği zaman insanların aklına öncelikli olarak maalesef deprem geliyor. Oysa ki son yıllarda hem Dünya’da hem de ülkemizde sel ve su baskınları oldukça yoğun olmakta. Yakın zamanda Trabzon’un Araklı ilçesinde ve yine ilimizde yoğun yağmurlar sebebiyle taşkınlar olmakta. Dolayısıyla bu taşkınlarda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya yönelik sık sık tatbikat gerçekleştiriyoruz. Şuanda da Sapanca Gölü’nün üzerinde senaryo gereği mahsur kalan vatandaşlarımızı, ekiplerimiz başarılı bir şekilde kurtardılar ve tatbikatı gerçekleştirdiler. Sık sık tatbikat ve eğitimlerimizi yapıyoruz. Bu vesileyle ekiplerimiz hem dinamik vaziyette bulunuyorlar hem de her an sel ve su baskınları ile olası mahsur kalmalara karşı ekiplerimizi hazır halde bulunduruyoruz” dedi.



“Sakin olmalarını söylüyoruz”


Olaylarda ekiplerin izlediği yollardan bahseden AFAD Sakarya Su Üstü Arama Kurtarma Birim Amiri Taner Bayındır, “Su üzerinde mahsur kalan bot, kendisi yüzerken mahsur kalan vatandaşlarımız veya sel sularına kapılmış insanlar olabilir bu tip insanları kurtarma ile ilgili eğitimlerimizi aldık. Bu tip operasyonlara devam ediyoruz. Bundan yaklaşık 2-3 hafta önce Bartın’daydık. Bartın’da 2 vatandaşımız suda kaybolmuştu, onların cansız bedenlerini bularak sahiplerine teslim ettik. Görevimiz bu şekilde devam ediyor. İlk önce mahsur kalanların yerini kesin tespit etmeniz gerekiyor, botla olabilir veya kaybolmuş insanlar ise onların en son görüldüğü yeri bilmeniz gerekiyor, ona göre çıkış noktamız orası oluyor. Daha sonra vatandaşı veya botu bulduktan sonra onlara yanaşıyoruz, yanaştığımız zaman sakin olmalarını söylüyoruz ve sakinleştiriyoruz. Ve ondan sonra botla yanaşabiliyorsak botla yanaşıp alıyoruz. Bot ile yanaşma imkanı yoksa bizden bir personel suya atlayarak yüzerek o vatandaşı kurtarıyor. Vatandaşa yanaştığı zaman yine sakin olmasını söylüyor, onu güvenli bir şekilde kendine yanaştırıyor o şekilde bota veya kıyıya doğru çekiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:29
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