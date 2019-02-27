Adem Amca ve Yaren Leylek’in hikayesi film oluyor

Bursa’da bir balıkçı ile leyleğin 7 yıldır La Fontaine masallarını aratmayan dostluğu film oluyor. Filmin çekimlerine başlanırken, Avrupa Leylek köyleri ağına üye tek Türk köyü olan Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç’ı büyük bir heyecan sardı.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Gölü’nde 65 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek’in 7 yıllık müthiş dostluğu filme konu oluyor. Her bahar mevsiminde binlerce kilometre öteden göç edip sadece Adem Yılmaz’ın kayığına konan ve onun elindenbalıkla beslenip onunla birlikte göle açılan Yaren Leylek’in haberi Almanya ve Avusturya’da ders kitaplarına konu olmuş, Yunanistan’da bir festivalde gölge oyununda canlandırılmıştı. Dünya basınına konu olan müthiş dostluğun filmi için çekimler hummalı bir şekilde başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu dostuğun insanları büyülediğini belirterek, "Bu hikayede Eskikaraağaç Mahallemizin doğayla olan örnek dostluğunun tema olarak kullanılması gurur verici. Buna ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz’’ dedi.

Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ın simgesi haline gelen "Adem Amca ve Yaren Leylek" hikayesini konu alan belgesel filmin çekimleri, hikayenin geçtiği leylek köyünde başladı. Yıl boyu sürecek çekimlerde Köy insanlarının doğayla olan tüm ilişkileri beyaz perdeye aktarılacak.

Dünya çapında büyük ses getiren Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi, Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına dahi konu olmayı başarmıştı. Yunanistan da gerçekleştirilen bir festivalde ise gölge oyunu ile canlandırılmıştı. Ulusal ve uluslararası seçkin medya organları da Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesine geniş yer ayırmıştı.

Türkiye’nin ilk ve tek leylek köyü olan Karacabey’e bağlı Eskikaraağaç’ın adeta simgesi haline gelen Adem Amca ve Yaren Leylek’in hikayesini ortaya çıkaran ve 4 yıldır yakından takip ederek fotoğraflayan Alper Tüydeş bu kez bu hikayeyi Belgeselci Burak Doğansoysal ile birlikte beyaz perdeye taşımak için kolları sıvadı.

Dünyaca Ünlü Belgeselci Burak Doğansoysal’ın yönetmen koltuğuna oturacağı filmin çekimleri önceki gün Eskikaraağaç’ta başladı. 4K video kalitesinde ve sinema kameraları ile çekilecek film, Adem Amca’dan yola çıkarak tüm köyün doğayla olan dostluğunuduygusal bir kurgu içerisinde seyirciye aktaracak.Filmin önemli noktalarından biri de olaylar, mekanlar ve insanlar tamamen hikayenin gerçek kahramanları ile ekrana yansıtılacak. Çekimlerin havadan, yerden ve su altından yapılarak görsel bir zenginliği içinde barındıracak film tamamlandıktan sonra uluslararası film festivallerinde adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

"Uluslararası anlamda büyük ses getirecek"

Filmin yönetmen koltuğuna oturan Burak Doğansoysal yaptığı açıklamada ‘’Karacabey Belediyesi ve Eskikaraağaç halkına ev sahipliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Karacabey gerçekten çok önemli bir bölge. Sulak alanlarıyla, ormanlarıyla, longozuyla büyük ilgi çekiyor. Ancak bizim burada belgeselini çektiğimiz daha enteresan bir doğa olayı. Buradaki yabani bir hayvanın leyleğin, Adem Amca ile yıllardır süre gülen bir dostluğu. Bunun filmini yapıyoruz. Doğal bir hadise aynı zamanda bir insan hikayesi. Sevgili Alper Tüydeş’in ortaya çıkardığı hikayeyi birlikte ekrana taşıyoruz. Doğal ortamında, bu bölgenin halkıyla, oyuncu kullanmadan olayı yaşayanları oyuncu olarak kullanıyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Uluslararası anlamda büyük ses getireceğine inanıyoruz.’’ dedi.

"Örnek dostluğa ev sahipliği yapmak gurur verici"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, setin ilk gününde leylek köyünü ziyaret ederek belgesel ekibine başarı dileklerinde bulundu. Eskikaraağaç’ın bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini altını çizen Özkan burada yaptığı açıklamada ‘’Dünyada çeşitli başarılara imza atmış bir yönetmenimiz olan Burak Bey ve ekibi burada belgesel tadında bir film çekiyorlar. Filmin kahramanları ise bizim gerçek kahramanlarımız Adem Amca ve Yaren Leylek. Her yıl bu dostluk insanları büyülüyordu. Adem Amcamız yurtdışındaki pek çok eğitim kurumunda derslere dahi konu oldu. Bu hikayenin özelinde de mahallemizin bu doğayla olan örnek dostluğunun tema olarak kullanılması gurur verici. Buna ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz’’ diye konuştu.

Filmin galası Leylek Köyünde yapılacak

Öte yandan Başkan Ali Özkan, ziyareti sırasında köy halkına müjdeli bir haberi de duyurdu.Özkan yaptığı açıklamada çekilen filmin ilk gösterimi olan galasının Eskikaraağaç’ta açık hava sineması kurarak filmin aynı zamanda oyuncu kadrosunu oluşturanmahalle halkı, çekim ekibi ve doğa severlerin katılımıyla Eskikaraağaç’ta gerçekleştireceğini belirtti.

Hem nostaljik hem de doğasına uygun bir ilk gösterim olacağını ifade eden Özkan ‘’Bunu da gala günü geldiğini halkımıza zaten duyuracağız’’. şeklinde konuştu. .

Eskikaraağaç Mahalle Muhtarı Rıdvan Çetin de belgesel ekibini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek ‘’Köyümüz artık uluslarası arena da boy gösteriyor. Bu film ile bu daha da artacak. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

Adem Amca ve Yaren Leylek Hikayesi

Bundan yaklaşık 7 yıl önce Eskikaraağaç Leylek Köyünden Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leylek aradan geçen yıllara rağmen Yılmaz’ı unutmuyor ve her yıl o köyde sadece onun kayığına konarak 3 çocuk babası yaşlı adamın onu balıkla beslemesini istiyor. Zaman zaman kayığın ucunda birlikte balığa çıkan ikilinin bu manzarası ise görenleri şaşkına çeviriyordu. Yılın 6 ayı birbirinden ayrılan ikili, bahar mevsiminde yine buluşuyor ve birlikte balığa çıkıyorlar