(Özel) Acıbadem’de saniyeler içerisinde motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Acıbadem’de motosikletli iki hırsız, apartmanın önünde park halinde olan motosikleti, kilidini saniyeler içerisinde kırarak çaldılar. Hırsızlardan biri çaldıkları motosikletle, biri de geldikleri motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Acıbadem Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gece vakitlerinde gerçekleşti. Motosikletli iki hırsız, bir apartmanın önünde park halinde olan motosikleti gözlerine kestirerek harekete geçtiler. Hırsızlardan biri çalacakları motosikleti park halinde bulunduğu yerden hareket ettirerek sokağa doğru getirdi. Ardında diğer hırsız, motosikletin kilidini saniyeler içerisinde kırdı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsızlardan biri geldikleri motosiklet ile, diğeri de çaldıkları motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki hırsız park halindeki motosikleti yerinden hareket ettiriyor, hırsızlar motosikletin kilidini saniyeler içerisinde kırıyorlar ve motosikleti çalıyorlar.