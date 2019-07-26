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(Özel) Acı içinde kıvranan çocuklarını hastaneye götüren aileye yılan şoku

Denizli’de ailesi ile birlikte parkta pikniğe giden 9 yaşındaki çocuğun sol el parmağını zehirli engerek yılanı yavrusu soktu.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:49
(Özel) Acı içinde kıvranan çocuklarını hastaneye götüren aileye yılan şoku

Denizli’de ailesi ile birlikte parkta pikniğe giden 9 yaşındaki çocuğun sol el parmağını zehirli engerek yılanı yavrusu soktu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Servergazi Mesire alanında meydana geldi. İddialara göre, ailesi ile birlikte mesire alanına giden Emirhan Eker isimli çocuk altından küçük su kanalı geçen ve ahşap olan yürüme yolunun üstünde oynarken bir anda acı içinde kıvranmaya başladı. Anne Esra Eker çocuğunun acı içinde kıvrandığı çocuğunun yanında geldiğinde elini tuttuğunu gördü. Ardından çocuğunu aracına alan anne Servergazi Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastaneye giden çocuğun yapılan tetkiklerde yılan soktuğu anlaşıldı. Ardından minik çocuğun tedavisine başlandı ve 2 gün hastanede kaldı. Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edildi. Eli şişen ve moraran Eker’i zehirli engerek yılanı soktuğu öğrenildi.



“Şu an hala şoktayım ben”


Yaşadıkları olayın şokunu hala üzerinden atamadığını belirten anne Esra Eker, gittikleri yerin ıssız bir yer olmamasına karşı böyle bir olayın başlarına geldiğini söyledi. Olayın piknik yerine gittikten yarım saat sonra gerçekleştiğini ifade eden anne Eker, “Çocuklar oynuyorlardı, birden geldi oğlum. Parmağını göstererek ‘elimi yılan ısırdı’ dedi. Biz önce öyle şey olamaz, bu kadar çocuğun bu kadar alanın olduğu yerde yılanın olması mümkün değil. Yılan oturduğumuz yerin hemen dibinde. Gidip bakınca araya tahtaların arasına sıkışmış zehirli ‘engerek yılanı’ dediler. Biz hemen tuttuğumuz gibi zaten acil hastaneye götürdük, orada hemşire vardı. O da gerçekten yılanın zehirli bir yılan olduğunu söyledi. Biz dakikalarla yarıştık. Şu an hala şoktayım ben de, ilk gittiğimiz özel hastane hiçbir şey yapamayız dediler. 1-2 ilaç verdiler panzehiri varmış Denizli’de de bir taneymiş. Sonra panzehir bulundu ve verildi. Hala elimizde şişlik morluk devam ediyor. İnşallah bir şey olmaz ama riskimiz hala var. Çok şükür şu an şükrediyoruz. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok” dedi.



“Bizim çocuğumuz ölebilirdi de!”


Eker’in anneannesi Bahar Paralı ise olaydan çok koktuklarını dile getirerek şunları söyledi:


“Çocuk bir anda elimi yılan ısırdı diye koştu geldi. Biz önce inanmadık. Bildiğimiz bütün duaları okuduk. Çok zordu. Sabaha kadar bekledik çocuğumuzu. Çocuğumuz da haliyle çok korktu. 2 gün oldu hala şoktayız. Parkın sahibiyle konuşacağız. O kadar kalabalık herkesin gittiği bir yerde bir engerek yılanının olması, çok şaşırtıcı. Bizim çocuğumuz ölebilirdi de."


Olayın ardından taburcu edilen Eker’in yaşadığı olayın şokundan dolayı kameralara konuşamaması ise olaydan nasıl olumsuz etkilendiğini gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:49
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