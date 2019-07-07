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(Özel) 82’lik atlı dededen organik sebze servisi

Bursa’da her yere atıyla giden Ahmet Dede, köyünde yetiştirdiği organik sebze ve meyveleri atıyla şehirde sokak sokak dolaşarak satıyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 08:52
(Özel) 82’lik atlı dededen organik sebze servisi

Bursa’da her yere atıyla giden Ahmet Dede, köyünde yetiştirdiği organik sebze ve meyveleri atıyla şehirde sokak sokak dolaşarak satıyor.


Osmangazi ilçesine bağlı Yiğitali köyünde yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Çapkın, dağda yetiştirdiği sebze ve meyveleri, gözü gibi baktığı atıyla satıyor. Ahmet Dede, küfelere doldurduğu sebze ve meyveleri 8 kilometre uzaklıktaki şehir merkezine at sırtında getiriyor. Çapkın, atıyla şehir merkezinde yetiştirdiği sebzeleri satarak geçimini sağlıyor. Belirli müşterileri olan Ahmet Dede, 50 yıldır şehir halkına organik meyve ve sebze yeme imkanı sunuyor. Vatandaşlar, yaşlı köylünün yolunu gözleyor.


Atıyla her sabah köyünden sebze ve meyve satmak için şehre gelen gelen Ahmet Dede, çok sevdiği atından bir türlü vazgeçmiyor. Herkesin tanıdığı üretici, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ve hayvan sevgisiyle örnek oluyor.


Atını çocuğu gibi sevdiğini ifade eden Ahmet Çapkın, "Ben atı çok seviyorum. Köyümde yetiştirdiğim meyve ve sebzeleri küfelere yükleyerek, 8 kilometre uzaklıktaki şehir merkezine geliyorum. Dönüşü de hesaba katarsak 16 kilometre yol kat ediyorum. Sokak sokak dolaşıp bunları satıyorum. 50 yıldır bu şekilde satış yaptığım için müşterilerim beni tanıyor. Küfelere yüklediğim meyve ve sebzeler hemen bitiyor. Malım bitince ben de atımla köyümün yolunu tutuyorum" dedi.


20 yıldır Ahmet Çapkın’dan alışveriş yapan Metin Gülenç, "Her gün Ahmet Dede’nin yolunu gözlüyoruz. Geldiğini nal sesinden anlıyoruz. Hemen sokağa inip taze meyve ve sebzelerden alıyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 08:52
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