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Seçim 2019 Sayfası

(Özel) 700 yıllık organik pazarda, köylüleri sevindiren gelişme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 700 yıldır Salı günleri kurulan, köylülerin kendi yetiştirdiği organik ürünleri sattığı Beyce Pazarı bereket duasıyla güne başladı.

09 Nisan 2019 Salı 13:10
(Özel) 700 yıllık organik pazarda, köylüleri sevindiren gelişme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 700 yıldır Salı günleri kurulan, köylülerin kendi yetiştirdiği organik ürünleri sattığı Beyce Pazarı bereket duasıyla güne başladı. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ali Aykurt, üreticilerden irsaliye parası alınmayacağını açıklaması, bereket duasının üzerine üreticinin sevincini bir kat daha arttırdı.


Beyce Pazarı bu haftadan itibaren her Salı günü sabah belediyenin okuttuğu bereket duasıyla güne başlayacak.


Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Beyce Pazarı’nda esnafı ziyaret ederek onlarla birlikte anons sistemiyle yayınlanan bereket duasıyla pazarı açtı. Aykurt, pazarcı esnafı ve halka çay ikram ederken tüm esnafla el sıkışarak onlara "hayırlı işler" dileğinde bulundu.


Üreticinin yanında olduklarını ve irsaliye parasını kaldırdıklarını belirten Aykurt;"Orhaneli’mizde 700 yıllık tarihi olan pazarımızda bugün bereket duamızla başladık.Bereket duası aslında Osmanlı döneminde pazara alış verişe başlanırken yapılan ve uygulanan bir gelenekmiş. Bizler de inşallah geleneksel hala gelecek ilk duamızı bugün Orhaneli’mizde gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de Orhaneli’mizde 700 yıllık Beyce pazarımızda işlerimizin bereketli olabilmesi için dualarımızı yaparak pazarımıza başladık” dedi.


Aykurt,seçimlerden önce verdiği bir sözü de yerine getirirken, köylerde organik üretim yapan köylülerin pazara getirdikleri ürünleri sattıkları alanlardan yer irsaliye parası alınmayacağını tekrar üreticilere bildirdi.


Üreticiler ise Başkan Aykurt’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 13:10
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